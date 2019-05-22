360 milyon seçmen AP için oy kullanacak

Avrupa Birliği’nin bir anlamda siyasi geleceğini de belirleyecek olan Avrupa Parlamentosu seçimine sayılı günler kalırken, 360 milyon seçmen oy kullanacak. Seçimler, tüm Avrupa’da etkisini gittikçe arttıran popülist söylemlerin, yabancı düşmanlığı, islamofobi ve ırkçılık tartışmalarının gölgesinde gerçekleşecek.

Avrupa Birliği yeni parlamentosunu belirlemek için sandık başına gidiyor. 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanmaya haiz seçmen sayısı 360 milyon. Önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentonun belirleneceği seçimlerle bir anlamda AB’nin siyasi geleceği de belirlenecek. Zira 28 AB üyesi ülkeden 751 parlamenterle temsil edilecek AP seçimleri, son dönemde tüm Avrupa’da etkisini gittikçe arttıran popülist söylemlerin, yabancı düşmanlığı, islamofobi ve ırkçılık tartışmalarının gölgesinde gerçekleşiyor.

Göçmen karşıtları ile göçmen hakları savunucularının hesaplaşması

Göçmen karşıtı politikalarla AB kurumlarının da tepkisini çeken Macaristan’da koalisyon ortakları Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz ile Hristiyan Demokrat Halkçı Parti’nin (KDNP) 21 sandalyeden 12’sini elinde tuttuğu AP’de bu seçimlerde sandalye sayısını arttırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başbakan Orban’ın göçmen karşıtları ile göçmen hakları savunucularının hesaplaşması olarak gördüğü bu seçimlerde muhalefet partilerinin ancak geniş bir koalisyon kurmaları durumunda iktidar karşısında başarıya ulaşabileceği belirtiliyor.