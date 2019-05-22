360 milyon seçmen AP için oy kullanacak

Avrupa Birliği’nin bir anlamda siyasi geleceğini de belirleyecek olan Avrupa Parlamentosu seçimine sayılı günler kalırken, 360 milyon seçmen oy kullanacak. Seçimler, tüm Avrupa’da etkisini gittikçe arttıran popülist söylemlerin, yabancı düşmanlığı, islamofobi ve ırkçılık tartışmalarının gölgesinde gerçekleşecek.
Avrupa Birliği yeni parlamentosunu belirlemek için sandık başına gidiyor. 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanmaya haiz seçmen sayısı 360 milyon. Önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentonun belirleneceği seçimlerle bir anlamda AB’nin siyasi geleceği de belirlenecek. Zira 28 AB üyesi ülkeden 751 parlamenterle temsil edilecek AP seçimleri, son dönemde tüm Avrupa’da etkisini gittikçe arttıran popülist söylemlerin, yabancı düşmanlığı, islamofobi ve ırkçılık tartışmalarının gölgesinde gerçekleşiyor.
Göçmen karşıtları ile göçmen hakları savunucularının hesaplaşması
Göçmen karşıtı politikalarla AB kurumlarının da tepkisini çeken Macaristan’da koalisyon ortakları Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz ile Hristiyan Demokrat Halkçı Parti’nin (KDNP) 21 sandalyeden 12’sini elinde tuttuğu AP’de bu seçimlerde sandalye sayısını arttırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başbakan Orban’ın göçmen karşıtları ile göçmen hakları savunucularının hesaplaşması olarak gördüğü bu seçimlerde muhalefet partilerinin ancak geniş bir koalisyon kurmaları durumunda iktidar karşısında başarıya ulaşabileceği belirtiliyor.
Slovakya’da zafer sosyal demokratların
Macaristan’a komşu Slovakya’da 25 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimler içinse anketler sosyal demokratların zaferine işaret ediyor. 2014 yılında gerçekleşen AP seçimlerinde yüzde 14’lük oranla en düşük katılımın gerçekleştiği Slovakya’da Başbakan Peter Pellegrini bu durumun tekrarlanmaması için elinden gelen her şeyi yapacağını söylerken, 14 parlamenterin seçileceği ülkede seçimlere 31 parti giriyor. Açık ara önde yer alan Sosyal Demokrasi Partisi’ni (SMER) yüzde 13 ile sağcı Slovakya Ulusal Partisi (SNS) izliyor. Liberal ve euroseptik profile sahip Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SaS) ise yüzde 11,5 oy oranına sahip.
21 parlamenterin seçileceği Çekya da ise seçimler 24 Mayıs Cuma günü yapılacak. Anketlere göre Başbakan Andrzej Babisz’in partisi Brüksel’e 8, sağcı Demokratik Yurttaşlık Partisi (ODS) ise 4 vekil gönderiyor. Korsanlar Partisi’nin de 3 vekil çıkarması beklenen seçimlere katılım 2014 yılında yüzde 18 düzeyinde kalmıştı. Bu sene ise katılımın yüzde 25 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Polonya’da milliyetçiler, Baltık ülkelerinde sosyal demokratlar önde
Seçimlerin 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceği Polonya’da ise anketlere göre yarışı az bir farkla da olsa iktidardaki milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) önde götürüyor. Ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu (PO) liderliğinde Modern Parti (Nowoczesna), Polonya Halk Cephesi (PSL), Demokratik Sol İttifak (SLD) oluşturulan Avrupa Koalisyonu (Koalicja Europejska) ise yüzde 35 oy oranıyla PiS’i hemen geriden takip ediyor. AB Parlamentosu’na girmesine kesin gözle bakılan üçüncü parti ise eski milletvekili, bir dönem Slupsk Belediye Başkanlığı da yapmış olan Robert Biedron’un partisi İlkbahar (Wiosna). Eşcinsel haklarını, kilisenin egemen olmadığı bir siyaseti, laik devleti partinin öncelikleri arasına koyan Wiosna AP’ye 5 parlamenter gönderiyor.
Polonya’nın kuzeydoğusunda yer alan komşusu Litvanya ise AP’ye 11 parlamenter gönderecek. 26 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimleri anketlerde iktidardaki Litvanya Yeşiller ve Çiftçiler Birliği’nin (LVZS) önde götürüyor. Bir diğer Baltık ülkesi Estonya ise 7 parlamenteri belirlemek için sandık başına gidecek. Seçimleri yüzde 26 ile iktidar partisi Estonya Merkez Parti (KE) önde götürürken, onu ana muhalefetteki Estonya Reform Partisi (RE) ve Estonya Muhafazakar Halk Partisi (EKRE) takip ediyor.