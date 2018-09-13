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'3600 çocuk rahip tacizlerinin mağduru oldu'

13.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

Almanya'da 1946 ile 2014 yılları arasında Roman Katolik Kilisesi'ne bağlı rahiplerin 3.600'den fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

'3600 çocuk rahip tacizlerinin mağduru oldu'

Katolik Kilisesi tarafından üniversitelere yaptırılan araştırmanın 25 Eylül'de yayımlanması planlanıyordu. Alman Spiegel Online internet sitesi raporla ilgili verileri paylaştı.

Araştırmaya göre Almanya'da 1.670 din adamı, 3.677 çocuğa cinsel saldırıda bulundu.

Kilise sözcüsü raporun sonuçlarının 'ürkütücü ve utanç verici olduğunu' söyledi.

Alman medyasına göre tacizde bulunduğundan şüphelenilen din adamlarının yalnızca yüzde 38'i yargılandı ve haklarında yalnızca ufak çaplı disiplin soruşturmaları açıldı. Her altı vakadan birinin tecavüz olduğu belirtildi.

Mağdurların çoğu erkek çocuklardı ve yarısından fazlası 13 yaşında veya daha küçüktü.

Tacizci din adamlarının sıklıkla yeni bölgelere atandığı ve haklarındaki soruşturmalarla ilgili yeni görev bölgelerinde hiçbir bilgilendirme yapılmadığı da ifade edildi.

'DAHA FAZLA OLABİLİR'

Araştırma üç Alman üniversitesi tarafından yapıldı. Araştırmacılar, Almanya'daki 27 piskoposluk bölgesinde 38 bin belgeyi inceledi.

Bazı belgeler 'yok edilmiş veya tahrip edilmiş olduğundan' tacizin boyutlarının elde edilen bulgulardan daha büyük olabileceği belirtiliyor.

Araştırmanın yapılması için ön ayak olan Alman Piskoposlar Konferansı sözcüsü Piskopos Stephan Ackermann, "Araştırmanın ortaya çıkardığı cinsel tacizlerin boyutunun farkındayız. Dehşete düştük ve utandık" dedi.

Sözcü, araştırmanın amacı için de "Kilise'nin karanlık yüzünün ortaya çıkması ve kendimizin de yapılan yanlışları görmesi ve tekrarlanmasına engel olmak için yapıldı" diye konuştu.

Raporla ilgili Vatikan'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
katolik rahip cinsel taciz Almanya

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Medeni avrupa
Çocuklarınızı din adamlarından uzak tutunuz nokta!!
NEYMİŞ DİN ADAMLARININ DA ÇÜKÜ VARMIŞ
Ensar bütün dünyayı sarmış bunun müslümanı gavuru yok ..Allah belanızı ne deyem ..
TÜM DÜNYA BİLSİN Kİ, İÇİMİZDE KALAN BAZI BİZANS TOHUMLARI HARİÇ EN MEDENİ VE MERHAMETLİ MİLLET TÜRKLERDİR.
Şimdi bu şerefsizlere din adamı denmez. Malesef ülkemizde de oluyor. Bunların dinle alakası yok. Ancak ülkemizdeki bazı andaval ve İslam düşmanları kasıtlı olarak bunu farklı mecralara çekmeye çalışıyor. Bunun çağdaşlık ve medeniyetle de alakası yok. Bunların nedeni eğitimsizlik burada herhangi bir eğitim kurumdan bahsetmiyorum. İnsanlara daha çocukken verilmesi gerek ahlaki eğitimin zayıflığından bahsediyorum. Ahlaki eğitim ve vicdanlı nesiller yetiştirmekle alakalı. İstersen dünyanın en dahi en zeki insanı ol dünyanın en iyi üniversitelerini bitir. Ahlakın insanlığın vicdanın yoksa boşş.
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