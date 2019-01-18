"3600 ek gösterge çalışmalarımız devam ediyor"

İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarının kolaylaşmasını, en düşük emekli aylığının bin liraya yükseltilmesi ile er ve erbaşların ailelerinin genel sağlık sigortası kapsamına alınmasını da içeren düzenlemenin dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildiğini anımsatan Selçuk, "Bin liranın altında emekli aylığımızın kalmaması, bizim sosyal devlet anlayışımızın bir gereğiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak' sözünün de bir gereğiydi. Meclis'ten geçen bu yasayla emekli aylıkları asgari bin lira olacak şekilde, sigortalı ve hak sahibi aylıklarında iyileştirme yaptık. Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla devam ediyor." dedi.

Gündemdeki diğer bir konunun 3600 ek gösterge olduğuna değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." yanıtını verdi.

- "İyi bir sonuca erişeceğimize inanıyorum"

İŞKUR'un istihdam edeceği iş ve meslek danışmanlarının mülakat süreçlerinin tamamlandığını aktaran Selçuk, "İnşallah önümüzdeki günlerde iş ve meslek danışmanları da görevlerine başlayacaklar." bilgisini verdi.

Süresiz nafakayla ilgili çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Tüm tarafların geniş katılımıyla çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda tüm tarafları dinledik. Değişik unsurları da dikkate alarak, mağduriyetlerin kaldırılması, aynı zamanda yapılacak yeni bir düzenlemeyle de yeni mağduriyetlerin oluşmamasını hedefliyoruz. Adalet Bakanlığı'yla beraber bu konuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Süresiz nafaka konusunda hiçbir tarafı mağdur etmeyen iyi bir sonuca erişeceğimize inanıyorum."

(Sürecek)

