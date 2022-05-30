3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI? 3600 Ek Gösterge ne oldu, ne zaman çıkacak? Şartları neler?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce birçok kez çalışmalara dair açıklamada bulunmuştu. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 Ek Gösterge ne oldu, ne zaman çıkacak? Şartları neler? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

3600 ek gösterge düzenlemesinin bittiği aktarıldı. Yapılan açıklamaya göre; düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak.

3600 EK GÖSTERGE NE OLDU?

3600 Ek Gösterge düzenlemesine ilişkin edindiği bilgileri canlı yayında aktaran CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge çalışmasının üzerinde uzun süredir üzerinde çalışıyordu. Çalışmanın tamamlandığını söylemek mümkün."

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan’a sunulduktan sonra Meclis'e gönderilmesini beklendiğini sözlerine ekleyen Bayram, daha önce Bakan Bilgin'in mayıs ayını işaret ettiğini anımsatıp konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu hafta bir görüşmenin olması bekleniyordu. Ancak 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlandığını söylemek mümkün. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Revize gerekirse yapılacak yoksa TBMM’ye sevk edilecek.

Meclis’teki çalışmanın ardında 3600 Ek gösterge çalışmasının kanunlaşarak yasalaşması bekleniyor."

3600 EK GÖSTERGE ŞARTLARI NELER?

Bu çalışma başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatıldığını hatırlatan Zengin şu ifadelere yer verdi:

"İlk kapsam genişlemesi 14 Mart’ta oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarına müjdeler verdi. O müjdelerden birisi de lisans mezunu sağlık çalışanlarından 3600 ek göstergeye çıkarılmasıydı. Şu anda 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Bakan Bilgin’in işaret ettiği 3’üncü toplantı da 10 Mayıs’ta yapılacak. Bu konularda uzlaşma olursa toplantıda açıklanır."

Zengin, "2200 veya 3000 olan kamu çalışanının 3600’e çıkma beklentileri var fakat daha üst derecelerde zaten 3600’de olanların da beklentileri var. Dolayısıyla statüler arası dengeyi bozmayan adil bir sistemin gelmesi bekleniyor. Kamuda yaklaşık 530 bin sözleşmeli personel var. Yerel yönetimlerde durum biraz daha aciliyet gösteriyor. Yerel seçimlerden sonra belediyelerde sözleşmeli personeller işten çıkarılmıştı. Dolayısıyla kamu çalışanları bir an önce bu statünün değişmesini bekliyor. Bu da önemli bir müjde olur" şeklinde konuştu.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

