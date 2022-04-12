3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 ek göstergeye dair son durum vatandaşlar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2021 yılının son aylarında üzerinde çalışılmaya başlanan ve kamu çalışanını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında genel çerçeveler belirlenmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin Meclis'e geleceği tarihi işaret etti. 3600 ek göstergeye dair merak ettiğiniz detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu. Bakan Bilgin, kamudaki memur, işçi ve emeklilere Temmuz ayında enflasyon farkı vermek için düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Ayrıca Bilgin, 3600 ek göstergenin Mayıs ayında Meclis'e getirilebileceğini de belirtti. Bakan Bilgin şunları söyledi;

3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Sözleşmeli personel statüsü var. Bir şekilde isteğe bağlı olarak düzenlemek istiyoruz. Türkiye modernleşmesini başka bir anlamda gerçekleştirmek üzeredir. Başkanlık sistemi çok önemli bir siyasal projedir. Bunun gerçekleşmesi çok önemlidir. Anayasa'nın değişmesi gerekmektedir. Çalışanların hukukunu daha iyi koruyan kapsamlı bir değişime ihtiyaç var.

Öte yandan Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı "Kahraman Türk polisine 3600 ek göstergeyi çıkartmak da inşallah bize nasip olacak" açıklamasının hatırlatılması üzerine de şöyle konuşmuştu:

"Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte 2 toplantı gerçekleştirildi. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bununla beraber sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak ve sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak. Asgari ücretle ilgili olarak yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir maaş artışı söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. 3600 ile ilgili geniş spektrumlu bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla beraber 2 toplantı gerçekleştirildi. İnşallah 3600 ek göstergeyi temmuza kadar bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum."

