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3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI? 3600 ek göstergeden kimler faydalanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni formül' açıklaması!

07.06.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge çıktı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası merakla beklenen açıklamayı yaptı. 3600 ek göstergeden kimler faydalanacağı merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 gösterge ile ilgili yaptığı 'yeni formül' açıklaması...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI? 3600 ek göstergeden kimler faydalanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni formül' açıklaması!

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran Pazartesi günü konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 gösterge ile ilgili yaptığı 'yeni formül' açıklaması ve detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını kabine toplantısı sonrası duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacak.

3600 EK GÖSTERGEDEN KİMLERİ FAYDALANACAK?

Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire olmak üzere 4 meslek grubunu kapsayacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞLAR VE TAZMİNATTAKİ ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak duruma geldik. İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize polislerimize sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaletsizliğe yol açacağını gördük.

Bunun için tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık göstergeye gitmeyi planladık. 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren düzenlemeden yararlanacak. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak. Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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