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3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek, ne zaman tamamlanacak?

16.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge çıktı mı? Memur ve emekliler konuya ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısında açıklamada bulunmuştu. Vatandaşlar; '3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?' soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler...

3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek, ne zaman tamamlanacak?

3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge konusunda beklenen açıklama 6 Haziran Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi de dahil olmak üzere birçok meslek grubunda yer alan memurları kapsayan düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı, kimlere, ne kadar verileceği gibi ayrıntılar merak konusu oldu. Konuya dair bilgiler haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını 6 Haziran Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladı. Yapılan açıklamayagöre, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire olmak üzere 4 meslek grubunu kapsayacak.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak duruma geldik. İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize polislerimize sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaletsizliğe yol açacağını gördük.

Bunun için tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık göstergeye gitmeyi planladık. 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren düzenlemeden yararlanacak. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak. Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Cumhurbaşkanı Memur Recep Tayyip Erdoğan
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