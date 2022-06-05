HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak, kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergeyi ne zaman açıklayacak?

3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak, kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergeyi ne zaman açıklayacak?

05.06.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Konuya ilişkin detayları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyona karşı milletini ezdirmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Peki 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak, kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergeyi ne zaman açıklayacak? İşte detaylar...

3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak, kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergeyi ne zaman açıklayacak?

3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafından yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette 3600 ek göstergenin maaşlara nasıl yansıyacağını, ne zaman çıkacağını ve kimleri kapsayacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergeyi ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından yapıldı.

3600 ek gösterge meselesini çözdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım"

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesinin hangi meslek gruplarını kapsayacağıyla ilgili de sürpriz bir açıklama yapan Erdoğan, çalışmanın bütün memurları kapsayacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 3600 EK GÖSTERGEYİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '3600 ek gösterge' ile ilgili yaptığı açıklama:

"Yarınki Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarma ekipleri fark etti... Kamyon kasasından çıktılar!Jandarma ekipleri fark etti... Kamyon kasasından çıktılar!
Hastane şikayetleri artmıştı! Erdoğan'dan açıklamaHastane şikayetleri artmıştı! Erdoğan'dan açıklama
Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Cumhurbaşkanı Memur Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Kredi çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cezaevine girdi, öğretmenlikten ihraç edildi

Kredi çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cezaevine girdi, öğretmenlikten ihraç edildi

'Dobo Metin' hayatını kaybetti, dikkat çeken paylaşım

'Dobo Metin' hayatını kaybetti, dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.