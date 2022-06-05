3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak, kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergeyi ne zaman açıklayacak?

3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafından yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette 3600 ek göstergenin maaşlara nasıl yansıyacağını, ne zaman çıkacağını ve kimleri kapsayacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergeyi ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından yapıldı.

3600 ek gösterge meselesini çözdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım"

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesinin hangi meslek gruplarını kapsayacağıyla ilgili de sürpriz bir açıklama yapan Erdoğan, çalışmanın bütün memurları kapsayacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 3600 EK GÖSTERGEYİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '3600 ek gösterge' ile ilgili yaptığı açıklama:

"Yarınki Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.

