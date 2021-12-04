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3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek göstergeden kimler faydalanacak?

04.12.2021 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. 3600 ek göstergeden hemşire, polis, öğretmen, din görevlisi olanlar yararlanabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili bakanlık bünyesindeki çalışmanın tamamlandığını ifade etmişti. Konuya ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek göstergeden kimler faydalanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söz verdiğimiz gibi 6. Dönem Toplu Sözleşme'de 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Söz verdiğimiz gibi 6. Dönem Toplu Sözleşme'de 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 3600 ek göstergeden faydalanacak öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi unvanlarında çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler yine sağlanacaktır. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin teknik çalışmalarımız ve emeklilerimizin, çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarını iyileştirmeye yönelik diğer çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Bu konuda da kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla birlikte emeklilerimiz de inşallah çok çok huzurlu bir ortama kavuşacaktır.’ ifadelerini kullandı.

3600 k gösterge ile ilgili bakanlık bünyesindeki çalışmanın tamamlandığını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, diğer bakanlıklarla ve Memur-Sen ile görüşüleceğini belirtti.

3600 EK GÖSTERGE NE DEMEK?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilir.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik meydana geliyor. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge, polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri olmak üzere dört meslek grubunu kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.


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