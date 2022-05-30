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3600 ek gösterge tamamlandı mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

30.05.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge tamamlandı mı? sorusunun yanıtı düzenlemeye ilişkin son dakika gelişmesi sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 3600 ek gösterge tamamlandı mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. İşte detaylar...

3600 ek gösterge tamamlandı mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki 3600 ek gösterge tamamlandı mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

3600 ek gösterge

3600 EK GÖSTERGE TAMAMLANDI MI?

3600 ek gösterge düzenlemesinin bittiği aktarıldı. Yapılan açıklamaya göre; düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak.

3600 ek gösterge

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 Ek Gösterge düzenlemesine ilişkin edindiği bilgileri canlı yayında aktaran CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge çalışmasının üzerinde uzun süredir üzerinde çalışıyordu. Çalışmanın tamamlandığını söylemek mümkün."

3600 ek gösterge

Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan’a sunulduktan sonra Meclis'e gönderilmesini beklendiğini sözlerine ekleyen Bayram, daha önce Bakan Bilgin'in mayıs ayını işaret ettiğini anımsatıp konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu hafta bir görüşmenin olması bekleniyordu. Ancak 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlandığını söylemek mümkün. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Revize gerekirse yapılacak yoksa TBMM’ye sevk edilecek.

Meclis’teki çalışmanın ardında 3600 Ek gösterge çalışmasının kanunlaşarak yasalaşması bekleniyor."

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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