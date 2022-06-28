3600 ek gösterge ve öğrenci affında yeni gelişme! TBMM'ye sunuldu

AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.
3600 ek gösterge ve çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifi AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu.
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