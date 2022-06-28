HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3600 ek gösterge ve öğrenci affında yeni gelişme! TBMM'ye sunuldu

3600 ek gösterge ve öğrenci affında yeni gelişme! TBMM'ye sunuldu

28.06.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

3600 ek gösterge ve öğrenci affında yeni gelişme! TBMM'ye sunuldu

3600 ek gösterge ve çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifi AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 ay sonra yeniden toprağa verildiler!9 ay sonra yeniden toprağa verildiler!
Hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş...Hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş...
Sosyal medyada gündem oldu! İşte 83 numaralı plakaya talip ilçeSosyal medyada gündem oldu! İşte 83 numaralı plakaya talip ilçe
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Eski eşini öldürüp kaplıcaya gitmişti! Müebbet talebi

Eski eşini öldürüp kaplıcaya gitmişti! Müebbet talebi

İlginizi Çekebilir

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.