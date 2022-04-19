3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge şartları neler? EYT ne zaman çıkacak?

EYT ve 3600 ek gösterge konusu gündemde yer alan konuların başında geliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yeni yılda kendileri ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Aynı zamanda kimin ne kadar ek gösterge alacağı merak ediliyor. Emekli maaşları ve ikramiyeleri için belirleyici olacak 3600 ek gösterge hakkında merak edilen detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" dedi.

Bilgin, "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye’de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36'iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK

Halen 4 yıllık fakülte mezunu öğretmen ve polisler ile dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye, hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabiler. Otuz yıl hizmeti bulunanlardan ek göstergesi 3000 olanlar şu an 5 bin 592 TL, ek göstergesi 2200 olanlar ise 5 bin 435 TL emekli aylığı alıyorlar. Hepsi 3600 ek göstergeye çıkartıldığında emekli aylıkları 6 bin 826 TL’ye yükselecek.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT’nin ne zaman çıkacağı hakkında tarih açıklaması yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını yaptı. EYT'lilerle ilgili olarak da Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

