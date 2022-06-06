3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? 3600 ek gösterge ile maaşlar ve tazminattaki artış oranı ne kadar olacak?

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce 3600 ek gösterge düzenlemesinin hangi meslek gruplarını kapsayacağı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konunun ele alındığı Kabine toplantısı sonrası beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. 3600 ek gösterge ile maaşlar ve tazminattaki artış oranının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

3600 EK GÖSTERGEDEN KİMLER YARARLANACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesinin hangi meslek gruplarını kapsayacağıyla ilgili de sürpriz bir açıklama yapan Erdoğan, çalışmanın bütün memurları kapsayacağını belirtti.

3600 ek gösterge ile ilgili bütçeler, teknik detaylar ve raporlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası detayları aktaracak.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞLAR VE TAZMİNATTAKİ ARTIŞ ORANI NE KADARA OLACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya Cnn Türk canlı yayınında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında "Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeye ulaşmış olacaklar. Bu meslek gruplarının içinde 2200-2600'lü olanlar vardı. 3600'e kavuşmuş oldular." ifadelerini kullanan Kaya, ek gösterge ile yüzde 20-25 aralığında maaşlarda artış meydana geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası ek gösterge çalışmasını kamuoyuna detayları ile duyuracak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesinin hangi meslek gruplarını kapsayacağıyla ilgili de sürpriz bir açıklama yapan Erdoğan, çalışmanın bütün memurları kapsayacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 3600 EK GÖSTERGEYİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün '3600 ek gösterge' ile ilgili yaptığı açıklama:

"Yarınki Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum."

Kabine toplantısı 6 Haziran Pazartesi günü başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.



