363 ve 364 No'lu esirler! Çocuklarını yıllar sonra ilk kez gördü

Anne ve babalarının zorla IŞİD'in hüküm sürdüğü topraklara götürdüğü çocukların dramı sürüyor. Geçen hafta Bağdat’taki Salihiye Yetimhanesi’nden alınarak Türkiye’ye getirilen 17 çocuk dışında bir kısmı yetim, diğerleri ise Bağdat’taki Rusafa cezaevinde tutuklu ve hükümlü annelerinin yanında kalan yaklaşık 450 Türk çocuk bulunuyor. Bu çocuklardan ikisi olan 8 yaşındaki Umut ile kendisinden iki yaş küçük kız kardeşi Hatice Nisa K. (6) Rusafa Cezaevi kompleksi içinde çocukların tutulduğu kampta hayatta kalmaya çabalıyor. KİMLİK NO: 363 VE 364 Gazete Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Emniyet tarafından Irak’tan istenen kimlik doğrulaması için aileye çocukların fotoğrafları getirildi. Yılmaz K., Bağdat-363 ve Bağdat-364 numaralarıyla kimliklendirilen iki kardeşin kendi çocukları olduğunu doğruladı. Baba Yılmaz K., şöyle konuştu: Yıllar sonra çocuklarımı ilk kez gördüm. Şimdi her gece rüyama giriyorlar. Çocuklarımın yüzüne, sesine hasret kaldım. İmkanım olsa oraya gidip kavga, dövüş çocuklarımı alayım, geleyim diyorum. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Umut’la son konuştuğumuzda ‘Baba seni çok özledik’ demişti. Sesi kulaklarımdan gitmiyor. Devletimizden tek isteğim çocuklarımı bir an önce bana getirmeleri. Artık dayanacak gücüm kalmadı.

“ÇARŞAFLI ARKADAŞLARI DEĞİŞTİRDİ” Tekirdağ’da nakliye şoförü olarak çalışan Yılmaz K. (32), 2008’de Fatma K. (28) ile evlendi. İki yıl sonra 2010’da çiftin ilk çocukları Umut dünyaya geldi. 2012’de ise kızları Hatice Nisa K. doğdu. Yılmaz K.’nın anlatımına göre evlendiklerinde namazını kılan ancak radikal olmayan Fatma K. bir süre sonra giderek radikalleşti. Yılmaz K., “Eski eşimin o dönem bazı çarşaflı arkadaşları vardı. Ben onların etkisinde kaldığı için aşırı dindarlaştığını düşünüyorum” diyor. Fatma K. bundan 4 yıl önce 2018’de bir gece ansızın iki çocuğunu da yanına alarak evden kaçtı. Eve geldiğinde çocuklarını ve eşini bulamayan Yılmaz K., hemen emniyete başvurdu. 'ALLAH YOLUNDA ÖLELİM' DEDİ Yapılan araştırmalara rağmen bir ses çıkmadı. Bir ay sonra evi arayan Fatma K., bir süre Türkiye’de saklandıktan sonra Suriye’ye geçtiklerini söyledi. Eşi Yılmaz’a da, “Sen de Suriye’ye gel. Birlikte Allah yolunda ölelim” dedi. Yılmaz K., “Eşim Fatma gitmeden bir hafta, 10 gün kadar önce bana, ‘Suriye’ye IŞİD'e gidelim’ dedi. Ben de herhalde benimle dalga geçiyor diyerek çok önemsemedim. Ancak gitmeyi aklına o zaman koymuş” diye konuşuyor.