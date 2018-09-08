İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ilişkin, "Bizim liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, adeta insanlığın vicdanı olarak konuşuyor. Ama artık bütün dünyadaki mazlumların sesi olarak, sadece Türkiye'nin konuşması değil, Cumhurbaşkanımıza farklı coğrafyalardan güçlü desteğin gelmesi gerekiyor." dedi. Kaya, Esenler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen "365 Gün 365 Hayal 365 Çocuk Projesi Hediye Dağıtım Töreni"nde bugün Esenler'de geleceğin teminatı olan çocukların hayallerinin gerçekleşmesine vesile olacaklarını söyledi. Programın çocuklar için düzenlendiğini, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin hayalini geliştirmek için çalıştığını ifade eden Kaya, "O zaman sadece hayal gibi görünen ama ülkesine ve ülkesinin evlatlarına inanan vizyoner bir liderle çıktığımız bu yolda çalışarak, inanç, azim ve kararlılıkla önümüze çıkan birçok engeli aşa aşa bu milletin hayallerini gerçekleştirdik. Ülkemize her alanda yaptırdığımız dev projelerle, sağlık ve milli eğitim ve kültürde, turizm ve ulaşımda ama en önemlisi de sosyal politikalar alanında devrim niteliğinde hizmetleri ülkemize kazandırdık." diye konuştu.

Kaya, AK Parti'nin milletin hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken birçok engelle karşılaştığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Birçok engeller çıkardılar. Gezi Olayları, 17-25 Aralık hain yargı ve darbe teşebbüsü, arkasından birçok engellerle 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. Esenler'in İstanbul'da hain darbe girişimini bizzat yaşayan ilçelerden biri olarak, o geceki tecrübesi ve kararlılığı, o geceki cesareti ve kahramanlığıyla da yeri bir başka. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi burada şehit düşmüş kardeşlerimizi, bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Esenler'de kadın şehidimiz var. Gencecik yavrularımız gazi oldu. Çocuk yaşta, hayalleri ve ülkesinin geleceği için yollarda olan gazi kardeşimiz var Esenler'de.

Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi adı verilen bu parkta çocukların hayallerini gerçekleştireceğiz." - "Sevgili evlatlarımız lütfen hayal kurun" Kaya, ülkenin geleceği için hayaller kurmuş ve bu hayallerine ulaşmak için çok çalışmış biri olarak seslenmek istediğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Sevgili evlatlarımız, lütfen hayal kurun. Hayallerinize de hiçbir şekilde set çekmeyin. Hayallerinizi başaracağınıza inançla, azim ve gayretle çalışın. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti, hükümetleri olarak yanınızdayız ve arkanızdayız. Hayallerinizin gerçek olması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu milletin evlatlarına ve gençlerine güveniyoruz. Biliyoruz ki, bu milletin küçücük çocukları, bu ülkenin geleceği için büyük hedefler koyuyorlar ortaya. Bu hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz." Geçen günlerde çocuklarla sohbet ettiğinden bahseden Kaya, "Bir evladımız 'Ben uçan araba yapmayı hayal ediyorum' dedi. 'İnşallah' dedim. Nasıl yapacaksın bunu, 'Ben mühendislik okuyacağım ve uçan araba yapacağım' dedi. 'Bugün ekonomik olarak bizi kuşatmaya alan bazı ülkeler var ya, onlar hani teknolojide daha önde görünüyor ya, ben de bu ülke için çok çalışacağım. Ben bu ülkeye uçan otomobil yapıp, ülkemi öne geçirmek istiyorum, Sayın Bakanım' dedi. Ben de dedim ki, 'evladım, çok çalış.' Sizler çok çalıştıkça bu ülke için değer ürettikçe yerli ve milli teknolojilerle ülkemizi üretim Ar-Ge merkezi haline getirdiğimiz müddetçe, bütün bu zorlukları aşacağız. Oynanan oyunları ülkemizin üzerindeki ekonomik spekülasyonları, küçücük çocuklarımızın, evlatlarımızın görmesinden büyük mutluluk duydum."

- Dövizdeki dalgalanmalar Dövizdeki dalgalanmalara değinen Kaya, "Bugün maalesef ülkemize döviz kurları üzerinden yapılmak istenen operasyonları bu millet çok iyi görmüş durumda. Evlatlarımız dahi bu ülkenin üzerinde, döviz üzerinden oynanan oyunları görmüş durumda. Peki evlatlarımız, bize düşen nedir?, ‘Hangi görevdeysek, öğrenciysek öğrenciliğimizi, mühendisliği en iyi şekilde yapacağız. Bizler de sizler için Allah'ın izniyle, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın hayalinin gerçek olduğu bir dünya için çalışıyoruz." şeklinde konuştu. - Suriye'deki olaylar Kaya, 16 yıldır Türkiye'nin tüm dünyadaki mazlum coğrafyalara el uzattığını ve bu yardımlarıyla dünyada gelirine oranla birinci sırada olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Suriye'de kriz ilk başladığı andan itibaren, biz orada barış ve huzur hakim olsun diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün maalesef orada yeniden çocuklar katlediliyor, insanlar öldürülüyor. Oradaki çocukların da hayalleri gerçek olsun diye, bir an önce Suriye'de barışın hakim olması lazım. Evet bugün savaştan kaçan çocukların belki de tek bir hayali var, o da üzerlerine düşen bombaların artık son bulması. Bütün çocukların hayalleri gerçek olsun diye var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dünyanın bütün devletlerinin aynı sorumluluk hissi ile yaklaşması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız, dün yine merhameti bu dünyanın vicdanı olacak bir duruşu ortaya koyduğu tarihi bir konuşma yaptı."