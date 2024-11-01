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  4. 365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone'den Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı! Kalpli videosu olay oldu...

365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone'den Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı! Kalpli videosu olay oldu...

01.11.2024 14:02
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
01.11.2024 14:02
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Netflix'te yayınlanan '365 Gün' filmiyle hayatımıza giren İtalyan yıldız Michele Morrone, Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşhur kalp işaretinin efektiyle video paylaştı.

'365 Gün' filmiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Michele Morrone, hem yeteneğiyle hem de 'karizmatik' duruşuyla son dönemlerde gündemden düşmeyen Türkiye'de de çok fazla konuşulan ünlü bir isimdi. Sık sık da Türkiye'ye gelen Morrone meme ucunu küçültmek için bir kliniğe gittiği iddia edilmişti. Şimdi ise Morrone yayınladığı bir videoyla gündeme geldi.

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Morrone 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'a gelerek depremzedelerin yanında olmuş ve büyük bir övgü almıştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU PAYLAŞTI

Son paylaşımıyla Türk hayranlarını şaşırtan İtalyan yıldız, Morrone CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu efekt videosunda bir araya geldi. Ünlü isim seçim döneminde ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'nun meşhur kalp işaretini yapmaya çalıştı.

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Morrone, Kılıçdaroğlu ile kalp şeklinde ellerini birleştirmeye çalıştı. Kısa sürede yayılan video ise gündeme bomba gibi düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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