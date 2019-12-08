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366 gönüllü genç Kudüs'ü anlatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 13:01 | Son Güncelleme

Burak Derneğinin "Kudüs'ü Gönlüne Yaz" projesiyle gençler, Kudüs'ü doğru tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda etkinlikler düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Burak Derneği Gençlik Birimi tarafından düzenlenen "Kudüs'ü Gönlüne Yaz" projesi kapsamında 366 gönüllü genç, okullarda Kudüs'ü anlatacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Kudüs'ü Gönlüne Yaz" projesi final programı, Üsküdar'daki dernek merkezinde yapıldı.

Programda konuşan Gençlik Birimi Başkanı Mehmet Şirin Karpuz, "Kudüs'ü Gönlüne Yaz" projesi hakkında bilgi verdi.

Karpuz, Türkiye'de Kudüs bilincini yayarak Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik projeler geliştiren Burak Derneğinin "Kudüs'ü Gönlüne Yaz" projesiyle evlere, okullara Kudüs'ü taşıdığını anlattı.

Genç Burak ekibinin 65 il ve 2 ülkeden 366 katılımcı ile yola çıktığını ifade eden Karpuz, bu proje ile Kudüs'ü anlatabilecek yaş, cinsiyet, meslek fark etmeksizin gönüllüler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'de Kudüs bilinci ve Filistin konusunda insanların yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünerek böyle bir proje oluşturduklarını ifade eden Karpuz, şunları aktardı:

"Bizler evlerimizde, okullarımızda temel düzeyde Kudüs'ü anlatabilecek kişi yetiştirelim gayretiyle yola çıktık. Katılımcılar ister Burak Derneği çatısı altında sunumlara gitsin isterlerse bireysel gidip anlatsınlar istiyoruz. Projemize başvuran kişiler arasından 366 arkadaşımızı seçtik ve çalışmaya başladık. Bu süreçte Kudüs'le ilgili araştırmalar, okumalar, görsel çalışmalar yaptık. Aylarca süren çalışma sonunda üç kitap, çok sayıda makale ve doküman ürettik. Çok başarılı interaktif bir eğitim süreci geçirdik."

- "Gönüllere Kudüs'ü nakşedeceğiz"

Proje Koordinatörü Sevanur Caner ise eğitim süreci boyunca çalışmalara katılan ve başarılı olan gençlere hazırladıkları materyalleri göndererek yola devam edeceklerini belirterek, bu kişilerin de Kudüs hakkında sunum yapmaya yetkin hale geleceklerini kaydetti.

Projenin eğitim safhası sonunda başarılı olan gençlerin bireysel anlatımlar dışında dernekle iş birliği içerisinde de okullara ve düzenlenen toplantılara giderek Kudüs'ü insanlara anlatacaklarını bildiren Caner, "Ümit ediyoruz ki bu çalışma Türkiye'de önemli bir eksikliği giderecek, gönüllere Kudüs'ü nakşedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Kudüs konusunda araştırma ve çalışmaları bulunan Zahide Tuba Kor, "Pusulamız Kudüs" isimli bir konferans verdi.

Konferansta "İsrail nasıl başarılı oldu?", "Filistinliler ve Araplar neden başarısızlığa uğradı?" soru başlıkları altında anlatımda bulunan Kor, bugün bölgedeki mevcut durum karşısında neler yapılabileceğine değindi.

Program sonunda projeye katılarak başarılı olan gençlere sertifika takdimi yapıldı.

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"Kudüs'ü Gönlüne Yaz" burak derneği

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