HABER

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Hikmet Bayar’ın cenaze törenine katıldı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Orgeneral Mehmet Hikmet Bayar için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Hikmet Bayar’ın cenaze törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Orgeneral Mehmet Hikmet Bayar için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene eski Genelkurmay Başkanları Orgeneral Necdet Üruğ, Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, eski Kuvvet Komutanları ile emekli Orgeneral ve Oramiraller de katıldı.
Devam eden rahatsızlığının ardından hayatını kaybeden 36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Bayar için ilk tören 1’inci Ordu Komutanlığı Karargahı’nda düzenlendi. Saygı duruşunun ardından Orgeneral Bayar’ın özgeçmişi okundu.
Törende konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, mümtaz bir asker ve değerli bir komutanının ebediyete uğurlandığını aktardı. Orgeneral Bayar’ın 47 yıl boyunca büyük bir gurur ve şerefle taşıdığı üniformasıyla Kara Kuvvetlerinin hemen hemen her kademesinde başarıyla görev yaptığını anlatan Dündar, “Komutanımız görevde bulunduğu sürece çeşitli kıta ve karargahlarda ülkemize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli hizmetlerde bulunmuş, Kara Kuvvetlerinin her bakımdan gelişmesi için özveriyle çalışmış, kendisi gibi seçkin komutanlar yetiştirmiştir” şeklinde konuştu.
Orgeneral Bayar’ın kalplerde derin izler bıraktığını söyleyen Orgeneral Dündar, "Komutanımıza Kara Kuvvetleri Komutanlığının bugünkü seviyesine getirilmesine yaptığı katkılardan dolayı bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Orgeneral Bayar’ın naaşı, Selimiye Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık paylaştı! Pençe-2 harekatından ilk fotoğraflar

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Baba olacağını öğrenince kalp krizi geçirip ölmüştü! Kızı da kazada hayatını kaybetti

Babalık sevincine kalbi dayanmadı! Kızı da...

Konya'da dehşete düşüren görüntü! Elinde tüfek, belinde tabanca ile gitmiş

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'göçmen kaçakçılığı' açıklaması

Bakan Soylu'dan sert açıklama: Bunların canına okuyacağız

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.