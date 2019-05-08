36’ncı Vakıflar Haftası etkinlikleri ‘Vakıf Medeniyetinde Ramazan’ temasıyla gerçekleşti

36’ncı Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında vakıfların önemine dikkat çekmek amacıyla panel ve iftar programı düzenlendi.

Bu yıl 6-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan 36’ncı Vakıflar Haftası etkinlikleri İstanbul’da gerçekleştirilen panel ve iftar programı ile ifa edildi. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programda insanlar arasındaki yardım duygusunun ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Programda; vakıf ve Ramazan kültürü, edebiyatta Ramazan manileri, imaretlerde Ramazan hizmetleri, vakfiyelerde Ramazan hizmetleri gibi konu başlıkları ele alındı.

"İnancımızın gereği paylaşmak, vakıflar aracılığıyla bunu yapıyoruz"

36’ncı Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda konuşan İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Vakıflar Haftasının 1983 yılından beri kutlanmaya başladığını belirterek, "Vakıflar haftası bu yıl 6 Mayıs tarihiyle başladı. Vakıflar Haftası, Ramazan ayının ilk gününe denk geldi, bu sebeple temayı ‘Vakıf Medeniyetinde Ramazan’ olarak belirledik. Vakıflar sadece, Allah’ın rızasını kazanmak için kuruluyor. Vakıflar sağlık, eğitim, gıda yardımı gibi görevler üstleniyor. Vakıfların ilk örneklerini Peygamber efendimiz yedi hurma bahçesini vakfetmekle bize göstermiş. Çok eski tarihlerden itibaren Selçuklulardan Osmanlılara vakıflar gelişerek devam etmiş. Osmanlıda vakıf medeniyeti zirve yapmış, adalet ve güvenlik dışında bütün işler vakıflar yoluyla yapılmış. Günümüzde kamu kurumlarının yaptığı işleri Osmanlı’da vakıflar yapmış. Böyle bir medeniyeti diri tutmak, anlatmak, gelecek nesillere aktarmak adına Vakıflar Haftalarını kutluyoruz. İnancımızın gereği paylaşmak, vakıflar aracılığıyla bunu yapıyoruz. Vakıflar kültürümüzde çok eskilere dayanıyor. Türkiye’de de 5 binin üzerinde vakıf var. Türkiye’de bulunan 200’ün üzerinde üniversite var, bu üniversitelerin yarıya yakını vakıflar tarafından kurulmuş. Hayatımızın her yerinde vakıflar faaliyetlerine devam ediyor, bu vesile ile vakfeden geçmişimize rahmet diliyorum, vakıf yoluyla hizmet edenlere hayatta olanlara da uzun ömürler diliyorum" dedi.

Panel konuşmalarının ardından, iftar yemeğine geçildi. 36’ncı Vakıflar Haftası kapsamında etkinlikler hafta boyu devam edeceği kaydedildi.

