36T saatleri ve durakları - 36T Cebeci - Taksim hattı durakları, durak isimleri ve saatleri

36T hattı, Cebeci’nin sakin sokaklarından hareket ederek, yoğun bölgeler üzerinden Taksim’e ulaşır. Güzergahı boyunca, hem yerleşim alanlarına hem de alışveriş ve kültürel etkinliklerin yoğun olduğu noktalara yakın duraklar bulunur. Bu, hat üzerindeki durakları, özellikle gün içinde hareket eden öğrenci ve iş insanları için ideal bir ulaşım yolu hâline getirir.
36T durakları
36T durak isimleri aşağıdaki gibidir:
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- CEBECİ PERONLAR - Sultangazi
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- CEBECİ KÖYÜ YOLU - Sultangazi
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- CEBECİ MAHALLESİ - Sultangazi
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- HUZUR - Sultangazi
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- CEBECİ MUHTARLIĞI - Sultangazi
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- 1.CEBECİ CADDESİ - Sultangazi
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- CEBECİ İLKOKULU - Sultangazi
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- ATATÜRK BULVARI - Sultangazi
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- 75.YIL ORTAOKULU - Sultangazi
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- SEÇKİNLER SİTESİ - Sultangazi
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- ÖRNEK SİTESİ - Sultangazi
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- F CADDESİ - Sultangazi
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- 50.YIL MAHALLESİ - Sultangazi
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- 50.YIL MAHALLESİ - Sultangazi
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- ESENTEPE CAMİİ - Sultangazi
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- ESENTEPE - Sultangazi
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- 2419.SOKAK - Sultangazi
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- TUZ DEPOSU - Sultangazi
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- YUNUS EMRE MAHALLESİ - Sultangazi
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- GAZİ ESENTEPE - Sultangazi
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- GAZİ İLKOKULU - Sultangazi
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- GAZİ PAŞA PARKI - Sultangazi
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- GAZİ POLİS MERKEZİ - Sultangazi
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- BAHAR - Sultangazi
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- GAZİ MAHALLESİ - Sultangazi
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- İSMET PAŞA CADDESİ - Sultangazi
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- ŞAİR ABAY LİSESİ - Sultangazi
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- FEVZİ ÇAKMAK - Sultangazi
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- 75.YIL MAHALLESİ - Sultangazi
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- SU KEMERİ - Sultangazi
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- SPOR TESİSİ - Gaziosmanpaşa
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- KÜÇÜKKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Gaziosmanpaşa
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- KAZIM KARABEKİR - Gaziosmanpaşa
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- MEVLANA PARK - Eyüpsultan
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- ÖĞRETMENLER SİTESİ - Eyüpsultan
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- VEYSEL KARANİ CAMİİ - Eyüpsultan
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- PARSELLER - Eyüpsultan
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- ŞEHİT SONER BAYKUŞ PARKI - Eyüpsultan
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- SAYAYOLU CADDESİ - Eyüpsultan
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- ÇIRÇIR - Eyüpsultan
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- KUMRU MERDİVENİ SOKAK - Eyüpsultan
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- ŞENBAĞ - Eyüpsultan
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- ALİBEYKÖY ANADOLU LİSESİ - Eyüpsultan
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- ÜSKÜP PARKI - Eyüpsultan
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- ALİBEYKÖY STADI - Eyüpsultan
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- ALİBEYKÖY - Eyüpsultan
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- SİLAHTAR - Eyüpsultan
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- BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - Eyüpsultan
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- HALİÇ PARKI - Beyoğlu
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- MİNİATÜRK - Beyoğlu
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- ÜNİVERSİTE - Beyoğlu
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- HALİÇ KONGRE MERKEZİ - Beyoğlu
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- SÜTLÜCE - Beyoğlu
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- HALICIOĞLU - FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - Beyoğlu
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- GÜNER AKIN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Beyoğlu
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- KIRMIZI MİNARE - Beyoğlu
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- HASKÖY PARKI - Beyoğlu
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- HASKÖY CAMİ ALTI - Beyoğlu
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- AYNALIKAVAK - Beyoğlu
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- HASBAHÇE - Beyoğlu
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- YENİ ÇEŞME - Beyoğlu
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- DENİZ HASTANESİ - Beyoğlu
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- KASIMPAŞA - Beyoğlu
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- ŞİŞHANE 5 - Beyoğlu
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- ŞİŞHANE2 - Beyoğlu
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- TEPEBAŞI - Beyoğlu
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- ÖMER HAYYAM - Beyoğlu
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- TARLABAŞI - Beyoğlu
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- TAKSİM TÜNEL - Beyoğlu
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- ELMADAĞ - Şişli
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- TRT İSTANBUL RADYOSU - Şişli
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- HARBİYE ASKERİ MÜZE - Şişli
36T saatleri
İş günleri Cebeci Peronlar yönünden ilk sefer 05:30'da başlar, son sefer 21:40'ta sona erer. Cumartesi günü aynı yönden ilk sefer 05:30'da başlar, son sefer 21:40'ta yapılır. Pazar günü ise yine aynı yönden ilk sefer 05:45'te başlar, 22:20'de sona erer.
Sefer saatleri, mevsimsel koşullara ve özel günlerin programına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, yolculuğunuz öncesinde İETT'nin resmî web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret ederek en güncel sefer bilgilerine ulaşmanız, seyahatinizi planlarken büyük kolaylık sağlayacaktır.