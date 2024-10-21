36T saatleri ve durakları - 36T Cebeci - Taksim hattı durakları, durak isimleri ve saatleri

36T hattı, Cebeci’nin sakin sokaklarından hareket ederek, yoğun bölgeler üzerinden Taksim’e ulaşır. Güzergahı boyunca, hem yerleşim alanlarına hem de alışveriş ve kültürel etkinliklerin yoğun olduğu noktalara yakın duraklar bulunur. Bu, hat üzerindeki durakları, özellikle gün içinde hareket eden öğrenci ve iş insanları için ideal bir ulaşım yolu hâline getirir.

36T durakları

36T durak isimleri aşağıdaki gibidir:

CEBECİ PERONLAR - Sultangazi

CEBECİ KÖYÜ YOLU - Sultangazi

CEBECİ MAHALLESİ - Sultangazi

HUZUR - Sultangazi

CEBECİ MUHTARLIĞI - Sultangazi

1.CEBECİ CADDESİ - Sultangazi

CEBECİ İLKOKULU - Sultangazi

ATATÜRK BULVARI - Sultangazi

75.YIL ORTAOKULU - Sultangazi

SEÇKİNLER SİTESİ - Sultangazi

ÖRNEK SİTESİ - Sultangazi

F CADDESİ - Sultangazi

50.YIL MAHALLESİ - Sultangazi

50.YIL MAHALLESİ - Sultangazi

ESENTEPE CAMİİ - Sultangazi

ESENTEPE - Sultangazi

2419.SOKAK - Sultangazi

TUZ DEPOSU - Sultangazi

YUNUS EMRE MAHALLESİ - Sultangazi

GAZİ ESENTEPE - Sultangazi

GAZİ İLKOKULU - Sultangazi

GAZİ PAŞA PARKI - Sultangazi

GAZİ POLİS MERKEZİ - Sultangazi

BAHAR - Sultangazi

GAZİ MAHALLESİ - Sultangazi

İSMET PAŞA CADDESİ - Sultangazi

ŞAİR ABAY LİSESİ - Sultangazi

FEVZİ ÇAKMAK - Sultangazi

75.YIL MAHALLESİ - Sultangazi

SU KEMERİ - Sultangazi

SPOR TESİSİ - Gaziosmanpaşa

KÜÇÜKKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Gaziosmanpaşa

KAZIM KARABEKİR - Gaziosmanpaşa

MEVLANA PARK - Eyüpsultan

ÖĞRETMENLER SİTESİ - Eyüpsultan

VEYSEL KARANİ CAMİİ - Eyüpsultan

PARSELLER - Eyüpsultan

ŞEHİT SONER BAYKUŞ PARKI - Eyüpsultan

SAYAYOLU CADDESİ - Eyüpsultan

ÇIRÇIR - Eyüpsultan

KUMRU MERDİVENİ SOKAK - Eyüpsultan

ŞENBAĞ - Eyüpsultan

ALİBEYKÖY ANADOLU LİSESİ - Eyüpsultan

ÜSKÜP PARKI - Eyüpsultan

ALİBEYKÖY STADI - Eyüpsultan

ALİBEYKÖY - Eyüpsultan

SİLAHTAR - Eyüpsultan

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - Eyüpsultan

HALİÇ PARKI - Beyoğlu

MİNİATÜRK - Beyoğlu

ÜNİVERSİTE - Beyoğlu

HALİÇ KONGRE MERKEZİ - Beyoğlu

SÜTLÜCE - Beyoğlu

HALICIOĞLU - FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - Beyoğlu

GÜNER AKIN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Beyoğlu

KIRMIZI MİNARE - Beyoğlu

HASKÖY PARKI - Beyoğlu

HASKÖY CAMİ ALTI - Beyoğlu

AYNALIKAVAK - Beyoğlu

HASBAHÇE - Beyoğlu

YENİ ÇEŞME - Beyoğlu

DENİZ HASTANESİ - Beyoğlu

KASIMPAŞA - Beyoğlu

ŞİŞHANE 5 - Beyoğlu

ŞİŞHANE2 - Beyoğlu

TEPEBAŞI - Beyoğlu

ÖMER HAYYAM - Beyoğlu

TARLABAŞI - Beyoğlu

TAKSİM TÜNEL - Beyoğlu

ELMADAĞ - Şişli

TRT İSTANBUL RADYOSU - Şişli

HARBİYE ASKERİ MÜZE - Şişli



36T saatleri

İş günleri Cebeci Peronlar yönünden ilk sefer 05:30'da başlar, son sefer 21:40'ta sona erer. Cumartesi günü aynı yönden ilk sefer 05:30'da başlar, son sefer 21:40'ta yapılır. Pazar günü ise yine aynı yönden ilk sefer 05:45'te başlar, 22:20'de sona erer.

Sefer saatleri, mevsimsel koşullara ve özel günlerin programına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, yolculuğunuz öncesinde İETT'nin resmî web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret ederek en güncel sefer bilgilerine ulaşmanız, seyahatinizi planlarken büyük kolaylık sağlayacaktır.