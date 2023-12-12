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  4. 37 ilde operasyonun düğmesine basıldı: Onlarca çete çökertildi! Elebaşları da yakalandı

37 ilde operasyonun düğmesine basıldı: Onlarca çete çökertildi! Elebaşları da yakalandı

12.12.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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Organize suç örgütlerine yönelik 37 ilde Kafes-18 operasyonunun düğmesine basıldı. Toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Operasyon kapsamında aralarında örgüt elebaşlarının da dahil olduğu 257 kişi yakalandı.

37 ilde operasyonun düğmesine basıldı: Onlarca çete çökertildi! Elebaşları da yakalandı

Türkiye'de organize suç örgütlerine yönelik mücadele devam ediyor. Son operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

SİLAH VE MALZEME TEMİN EDİYORLARDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-18 operasyonu” kapsamında 9‘u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30’u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi!" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya'nın aktardığına göre ayrıca organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı.


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