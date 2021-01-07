37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?

Plakalar, üzerine çeşitli harf ve rakamlar yazılan ve ülkemizde 1962 yılında kullanılmaya başlanan levhalardır. İlk kez kullanıldıkları günden bu yana görünümünde pek çok değişiklik yapılan plakaların, araçların hem ön hem de arka kısmına uygun bir şekilde sabitlenmesi zorunludur. Sadece yedi veya sekiz hanelik kısa bir harf-rakam kombinasyonundan meydana gelen plakalar, takılı oldukları araç hakkında pek çok önemli bilgi verir. Bu sayede yetkili merciler gerekli durumlarda araç hakkındaki bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşır. Yetkili merciler açısından plakaların önemi, yasal işlemler için gerekli olmasından kaynaklanırken vatandaşlar için plakaların önemi ve ifade ettiği anlam çok daha farklıdır. Çünkü plakalar takılı oldukları aracın hangi ile kayıtlı olduğunu bildirir ve trafikte görülen farklı plaka koduna sahip bir araç hemen hemen herkeste merak uyandırır. Hangi ile kayıtlı araçlar 37 plaka kodu ile başlayan araç plakasına sahiptir? 37 plakası hangi ile ait? İşte 37 plaka kodu hakkındaki detaylar...