37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?

Plakalar, üzerine çeşitli harf ve rakamlar yazılan ve ülkemizde 1962 yılında kullanılmaya başlanan levhalardır. İlk kez kullanıldıkları günden bu yana görünümünde pek çok değişiklik yapılan plakaların, araçların hem ön hem de arka kısmına uygun bir şekilde sabitlenmesi zorunludur. Sadece yedi veya sekiz hanelik kısa bir harf-rakam kombinasyonundan meydana gelen plakalar, takılı oldukları araç hakkında pek çok önemli bilgi verir. Bu sayede yetkili merciler gerekli durumlarda araç hakkındaki bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşır. Yetkili merciler açısından plakaların önemi, yasal işlemler için gerekli olmasından kaynaklanırken vatandaşlar için plakaların önemi ve ifade ettiği anlam çok daha farklıdır. Çünkü plakalar takılı oldukları aracın hangi ile kayıtlı olduğunu bildirir ve trafikte görülen farklı plaka koduna sahip bir araç hemen hemen herkeste merak uyandırır. Hangi ile kayıtlı araçlar 37 plaka kodu ile başlayan araç plakasına sahiptir? 37 plakası hangi ile ait? İşte 37 plaka kodu hakkındaki detaylar...
37 plaka imi, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kastamonu iline aittir. 19 ilçesi bulunan Kastamonu ilimize kayıtlı tüm plakalar 37 plaka koduyla başlar. Kastamonu Merkez, Abana, Tosya, İnebolu, Taşköprü, Cide, Azdavay ve Araç ilçelerine ait plaka kodu harf gruplarının listesi alfabetik olarak şu şekildedir:
37 AC / AF 001 – 999
37 AH 001 – 999
37 AK / AZ 001 – 999
37 D 0001 – 1500
37 DA / DT 001 – 999
37 DV / DY 001 – 999
37 EA 001 – 999
37 EH / EL 001 – 999
37 FA 001 – 999
37 M 0001 – 0500
37 PA 001 – 999
37 PH 001 – 999
37 T 0001 – 3000
37 TT 001 – 300
37 AB 001 – 999
37 AC / AF 001 – 999
37 AG 001 – 999
37 AJ 001 – 999
37 T 7501 – 8000
37 DU 001 – 999
37 DZ 001 – 999
37 EE 001 – 999
37 ER / EU 001 – 999
37 KA / KZ 001 – 999
37 M 0751 – 0900
37 T 3001 – 4000
37 EC 001 – 999
37 EN / EP 001 – 999
37 M 0901 – 1200
37 T 5001 – 6000
37 ED 001 – 999
37 EF 001 – 999
37 EV / EZ 001 – 999
37 LA / LZ 001 – 999
37 M 0501 – 0750
37 T 4001 – 5000
37 FC / FZ 001 – 999
37 M 1301 – 1500
37 T 6001 – 6500
37 G 001 – 225
37 M 1501 – 1700
37 RA / RZ 001 – 999
37 T 7001 – 7500
37 HA / HZ 001 – 999
37 M 1201 – 1300
37 T 6501 – 7000
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