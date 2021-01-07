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37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?

07.01.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?

Tüm arabalarda bulunan plakalar, değişik harf ve rakamlardan oluşur. Bu rakam ve harf gruplarının her biri farklı bir anlam taşır. Plakada bulunan ilk sayı, il kodunu belirtirken harf grubu, ilçe kodunu bildirir. Her bir il için farklı olan plaka kodlarından biri de 37'dir. 37 nerenin plakası, hangi şehirde kullanılan plaka kodu 37 gibi soruların yanıtları sizler için hazırladığımız yazımızda...

Plakalar, üzerine çeşitli harf ve rakamlar yazılan ve ülkemizde 1962 yılında kullanılmaya başlanan levhalardır. İlk kez kullanıldıkları günden bu yana görünümünde pek çok değişiklik yapılan plakaların, araçların hem ön hem de arka kısmına uygun bir şekilde sabitlenmesi zorunludur. Sadece yedi veya sekiz hanelik kısa bir harf-rakam kombinasyonundan meydana gelen plakalar, takılı oldukları araç hakkında pek çok önemli bilgi verir. Bu sayede yetkili merciler gerekli durumlarda araç hakkındaki bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşır. Yetkili merciler açısından plakaların önemi, yasal işlemler için gerekli olmasından kaynaklanırken vatandaşlar için plakaların önemi ve ifade ettiği anlam çok daha farklıdır. Çünkü plakalar takılı oldukları aracın hangi ile kayıtlı olduğunu bildirir ve trafikte görülen farklı plaka koduna sahip bir araç hemen hemen herkeste merak uyandırır. Hangi ile kayıtlı araçlar 37 plaka kodu ile başlayan araç plakasına sahiptir? 37 plakası hangi ile ait? İşte 37 plaka kodu hakkındaki detaylar...

37 Nerenin Plaka Kodu?

37 plaka imi, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kastamonu iline aittir. 19 ilçesi bulunan Kastamonu ilimize kayıtlı tüm plakalar 37 plaka koduyla başlar. Kastamonu Merkez, Abana, Tosya, İnebolu, Taşköprü, Cide, Azdavay ve Araç ilçelerine ait plaka kodu harf gruplarının listesi alfabetik olarak şu şekildedir:

Kastamonu Merkezine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

37 AC / AF 001 – 999

37 AH 001 – 999

37 AK / AZ 001 – 999

37 D 0001 – 1500

37 DA / DT 001 – 999

37 DV / DY 001 – 999

37 EA 001 – 999

37 EH / EL 001 – 999

37 FA 001 – 999

37 M 0001 – 0500

37 PA 001 – 999

37 PH 001 – 999

37 T 0001 – 3000

37 TT 001 – 300

Abana İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

37 AB 001 – 999

37 AC / AF 001 – 999

37 AG 001 – 999

37 AJ 001 – 999

37 T 7501 – 8000

Tosya İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

37 DU 001 – 999

37 DZ 001 – 999

37 EE 001 – 999

37 ER / EU 001 – 999

37 KA / KZ 001 – 999

37 M 0751 – 0900

37 T 3001 – 4000

İnebolu İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

37 EC 001 – 999

37 EN / EP 001 – 999

37 M 0901 – 1200

37 T 5001 – 6000

Taşköprü İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

37 ED 001 – 999

37 EF 001 – 999

37 EV / EZ 001 – 999

37 LA / LZ 001 – 999

37 M 0501 – 0750

37 T 4001 – 5000

Cide İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

37 FC / FZ 001 – 999

37 M 1301 – 1500

37 T 6001 – 6500

Azdavay İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

37 G 001 – 225

37 M 1501 – 1700

37 RA / RZ 001 – 999

37 T 7001 – 7500

Araç İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

37 HA / HZ 001 – 999

37 M 1201 – 1300

37 T 6501 – 7000

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