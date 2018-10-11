"37 stadyum projesinden 18'ini tamamladık"

ELAZIĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, "Türkiye'de şu an yürüttüğümüz 37 stadyum projesi var, bunların 18'ini tamamladık." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Türk, yıkılarak yerine uluslararası standartlarda modern bir stadyumun yapılacağı Atatürk Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Türk, burada yaptığı açıklamada, stadyum projesinin tamamlandığını, bütçesinin ve yüklenici firmanın işe başlayacak tüm teknik ekiplerinin hazır olduğunu belirtti.

Mevcut stadyum tamamen yıkıldıktan sonra işe başlamayı planladıklarını ifade eden Türk, şunları söyledi:

"Türkiye'de şu an yürüttüğümüz 37 stadyum projesi var, bunların 18'ini tamamladık. Bu stadyum diğerlerinden farklı olarak bulunduğu yere yapacağımız ikinci stadyum olacak. Daha çok statlarımızı imar ve şehircilik açısından şehir dışına, gelişen alanlara taşıyoruz ki yeni bir çevre oluşsun. Ancak Elazığ Atatürk Stadı'nın yerinde yapılacak olması şehir açısından daha şık oldu."

Türk, yapılacak stadyumun teknik detaylarıyla ilgili yetkililerle ve kulüp yöneticileriyle bir toplantı düzenlediklerini dile getirdi.