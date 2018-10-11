"37 stadyum projesinden 18'ini tamamladık"

ELAZIĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, "Türkiye'de şu an yürüttüğümüz 37 stadyum projesi var, bunların 18'ini tamamladık." dedi.
Bazı temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Türk, yıkılarak yerine uluslararası standartlarda modern bir stadyumun yapılacağı Atatürk Stadı'nda incelemelerde bulundu.
Türk, burada yaptığı açıklamada, stadyum projesinin tamamlandığını, bütçesinin ve yüklenici firmanın işe başlayacak tüm teknik ekiplerinin hazır olduğunu belirtti.
Mevcut stadyum tamamen yıkıldıktan sonra işe başlamayı planladıklarını ifade eden Türk, şunları söyledi:
"Türkiye'de şu an yürüttüğümüz 37 stadyum projesi var, bunların 18'ini tamamladık. Bu stadyum diğerlerinden farklı olarak bulunduğu yere yapacağımız ikinci stadyum olacak. Daha çok statlarımızı imar ve şehircilik açısından şehir dışına, gelişen alanlara taşıyoruz ki yeni bir çevre oluşsun. Ancak Elazığ Atatürk Stadı'nın yerinde yapılacak olması şehir açısından daha şık oldu."
Türk, yapılacak stadyumun teknik detaylarıyla ilgili yetkililerle ve kulüp yöneticileriyle bir toplantı düzenlediklerini dile getirdi.
Toplantıda özellikle stadyumun yapımı sürecinde, Elazığspor Kulübünün sportif açıdan nasıl etkileneceği konusunu ele aldıklarını vurgulayan Türk, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim mühendislik tercihimiz, buranın bize verilip bir an önce hızlı bir şekilde yapımına başlanması. Türkiye'de ekonomik olarak hiçbir problemi olmayan statlarımızı bile mühendislik açısından 400-700 günden önce bitiremiyoruz. Büyük ve mühendislik açısından titizlik gerektiren yapılar bunlar. Tabii bu arada taraftar gruplarının, kulüplerin bazı sportif açıdan istekleri oluyor, bunların yerine getirilmesi dahi yapım sürecini uzatabiliyor."
Türk, yeni stadyumun kapasitesinin 23 bin civarında olmasının planlandığını sözlerine ekledi.
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