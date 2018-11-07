37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 Kasım'da açılacak

İSTANBUL (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10 Kasım'da kapılarını açacak.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar, bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de gerçekleştirilecek.

Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliği yapılacak.

Selim İleri'nin "Onur Yazarı" olduğu fuar kapsamında düzenlenen imza günlerinde birçok yazar okurlarıyla bir araya gelirken, Mustafa Kemal Atatürk de "Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" kapsamında fuar açılışında anılacak.

Everest Yayınları ve TÜYAP tarafından düzenlenen "Selim İleri Edebiyatı" panellerinin 10 Kasım'daki Doğan Hızlan'ın yönettiği ilk oturumuna, Ayşe Sarısayın, Gül İrepoğlu, ve Beşir Ayvazoğlu konuşmacı olarak katılacak.

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