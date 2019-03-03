HABER

37 yıl sonra aynı makam odasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yıllarca önce görev yaptıkları birlikte inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere dün gittiği Ağrı'da, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını da ziyaret etti.

37 yıl sonra aynı makam odasında

Komutanlığa gelişinde tören kıtasını selamlayan sonrasında birlik özel defterini imzalayan Bakan Akar, çalışmalara ilişkin brifing aldı, bölgedeki birliklerin komutanlarıyla yaptığı toplantıda talimatlar verdi.
Ziyaret sırasında Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in daha önce 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görev yaptıkları da ortaya çıktı.
Komutanlıkta Akar'ın 1982'de kurmay yüzbaşı olarak bölük komutanlığı, Orgeneral Güler'in ise 1992'de yarbay rütbesiyle tabur komutanlığı görevini yerine getirdiği öğrenildi.
Akar ve Orgeneral Güler görevde oldukları dönemde çalıştıkları makam odalarını da ziyaret etti.
Burada görevli personelle de sohbet eden Bakan Akar, eski koltuğuna oturarak bazı anılarını paylaştı.
O dönemde odasında bir telefonunun olduğunu belirten Akar, "Harici telefon vardı. 'Bütün millet gelir, kuyruk olurdu. 'Komutanım anahtarı verin, dayımı, halamı arayacağım.' derlerdi." dedi.
Akar ve Orgeneral Güler daha sonra birliğin künye defterindeki eski fotoğraflarını da inceledi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar yaşar güler

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

Yargıtay'dan güvenlik kameraları için emsal olacak karar!

Yargıtay'dan güvenlik kameraları için emsal olacak karar!

3 gündür bu haldeydi! Sonunda kurtuldu

3 gündür bu haldeydi! Sonunda kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.