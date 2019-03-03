Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere dün gittiği Ağrı'da, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını da ziyaret etti.

37 yıl sonra aynı makam odasında

Komutanlığa gelişinde tören kıtasını selamlayan sonrasında birlik özel defterini imzalayan Bakan Akar, çalışmalara ilişkin brifing aldı, bölgedeki birliklerin komutanlarıyla yaptığı toplantıda talimatlar verdi.

Ziyaret sırasında Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in daha önce 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görev yaptıkları da ortaya çıktı.

Komutanlıkta Akar'ın 1982'de kurmay yüzbaşı olarak bölük komutanlığı, Orgeneral Güler'in ise 1992'de yarbay rütbesiyle tabur komutanlığı görevini yerine getirdiği öğrenildi.

Akar ve Orgeneral Güler görevde oldukları dönemde çalıştıkları makam odalarını da ziyaret etti.

Burada görevli personelle de sohbet eden Bakan Akar, eski koltuğuna oturarak bazı anılarını paylaştı.

O dönemde odasında bir telefonunun olduğunu belirten Akar, "Harici telefon vardı. 'Bütün millet gelir, kuyruk olurdu. 'Komutanım anahtarı verin, dayımı, halamı arayacağım.' derlerdi." dedi.