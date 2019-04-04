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37 yıllık muhtar yeniden seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 10:11 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Tabiye Mahallesi'nin muhtarı olarak 37 yılı geride bırakan Veli İpçi (69), yeniden seçildi.

37 yıllık muhtar yeniden seçildi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Tabiye Mahallesi'nin muhtarı olarak 37 yılı geride bırakan Veli İpçi (69), yeniden seçildi. Emektar muhtar üst üste 9'uncu kez seçilmenin gurur ve sevincini yaşıyor.
İlçenin 4 bin 200 nüfuslu Tabiye Mahallesi'nde dünyaya gelen İpçi, 1982 yılında doğup büyüdüğü mahallesinde muhtar olarak seçildi. Kısa sürede halkın sevgisini kazanan İpçi, geride kalan 8 dönemde de sandıktan 1'inci çıktı. 31 Mart seçimlerinde ise yüzde 70 oy alan İpçi, yeniden muhtarlık koltuğuna oturdu. 32 yaşında muhtarlık görevine başladığını ve ömrünün büyük bir bölümünü muhtar olarak geçirdiğini söyleyen İpçi, "32 yaşımda muhtar oldum. İlk dönemde yaşımın küçük olması nedeni ile 'Muhtar olamaz' diyorlardı ama mahalle halkı beni muhtar olarak seçti. 1982 yılında almış olduğum muhtarlık mührünü 37 yıldır üzerimde taşıyorum" dedi.
'VATANDAŞIN İŞİNİ AKSATMADIM'
Başarısını ailesinin ve mahalle halkının desteğine borçlu olduğunu dile getiren Veli İpçi, "Bu görevi de Allah'ın izni, halkımızın büyük teveccühü yapıyorum. Hiçbir zaman vatandaşın işini aksatmadım. Halk da hep beni destekledi. Vatandaşımın işini kendi işimden üstün tuttum. Her zaman onlarla zaman geçirdim. Üzüntülerinde ve sevinçlerinde her zaman birlikte oldum. Allah uzun ömür verirse, daha sonraki yıllarda da çok sevdiğim muhtarlık görevimi yapmaya çalışacağım" diye konuştu.
Muhtarın eşi Ümmü İpçi ise, "Eşim her zaman halkla iç içe. Kimseyi kırmayan ve herkesin düğününe, cenazesine, toplantısına katılan bir muhtar. Halkını çok seviyor, mahalle halkı da onu çok seviyor" dedi.

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