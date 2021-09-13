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37 yıllık yaş farkı aşklarına engel olamadı! Fenomen çift nikah masasına oturdu

13.09.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Leo ve 60 yaşındaki sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline geldi. TikTok’ta dans ettikleri ve öpüştükleri anları paylaşan çift, aralarındaki 37 yıllık yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Son olarak OnlyFans hesabı açan çift nikah masasına oturdu. Instagram hesabından nikah anını paylaşan Leo, olumsuz yorumları ciddiye almadıklarını söyledi.

37 yıllık yaş farkı aşklarına engel olamadı! Fenomen çift nikah masasına oturdu

Bir çift 37 yıllık yaş farkı nedeniyle TikTok’ta viral oldu. Dans ve öpüşme videolarının kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşmasının sonrasında çift OnlyFans hesabı açarak gelirlerini arttırdı. Paylaşımları nedeniyle olumsuz yorumlar alan ikili aşklarını ölümsüz olarak nitelendirerek nikah masasına oturdu. “Mr and Mrs McCain” notuyla düğün fotoğraflarını yayınlayan Leo’nun paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

AİLELERİ DE ONAY VERDİ

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En son paylaştıkları TikTok videosuyla 4 milyona yakın izlenme alan çift, bu ilişkiye ailelerinin de onay verdiğinin altını çiziyor.

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Sosyal medyadan aldıkları olumsuz yorumların yanında az sayıda da olsa çifte tebrik mesajları da geldi. Çiftin hayranları evlilik karelerinden mutlu olduklarını dile getirdi.

Sosyal medyanın yeni fenomenleri! Aralarındaki 37 yaşa rağmen ölümsüz bir aşk yaşadıklarını iddia eden çift sosyal medyada gündem olduSosyal medyanın yeni fenomenleri! Aralarındaki 37 yaşa rağmen ölümsüz bir aşk yaşadıklarını iddia eden çift sosyal medyada gündem oldu


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sosyal medya tiktok OnlyFans
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