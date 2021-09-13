37 yıllık yaş farkı aşklarına engel olamadı! Fenomen çift nikah masasına oturdu

Bir çift 37 yıllık yaş farkı nedeniyle TikTok’ta viral oldu. Dans ve öpüşme videolarının kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşmasının sonrasında çift OnlyFans hesabı açarak gelirlerini arttırdı. Paylaşımları nedeniyle olumsuz yorumlar alan ikili aşklarını ölümsüz olarak nitelendirerek nikah masasına oturdu. “Mr and Mrs McCain” notuyla düğün fotoğraflarını yayınlayan Leo’nun paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

AİLELERİ DE ONAY VERDİ

En son paylaştıkları TikTok videosuyla 4 milyona yakın izlenme alan çift, bu ilişkiye ailelerinin de onay verdiğinin altını çiziyor.

Sosyal medyadan aldıkları olumsuz yorumların yanında az sayıda da olsa çifte tebrik mesajları da geldi. Çiftin hayranları evlilik karelerinden mutlu olduklarını dile getirdi.



