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372 gün su altında kalan telefonu bulup açtı, sahibi bile telefonun onun olduğuna inanamadı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.09.2024 11:26
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Salih Yavuz, Adana'da ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Kanyonda yüzen Yavuz, suyun dibinde bir cep telefonu buldu. Telefoncu olan Yavuz, cihazı çalıştırmayı başardı. Telefonun sahibine ulaştı ancak cihazın sahibi bile duruma inanamadı. Telefonun sahibi tam 372 gün sonra telefonuna kavuştu.

372 gün su altında kalan telefonu bulup açtı, sahibi bile telefonun onun olduğuna inanamadı

Emrecan Akış (24), 2023 yılının Ağustos ayında Karaisalı ilçesinde bulunan Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte kampa gitti. Suyun altında kendini çekmek isteyen Akış, elindeki cep telefonunu kayıp düşürüp kaybetti. Bir yıl sonra cep telefonu tamircisi olan Salih Yavuz (33) ailesiyle birlikte aynı kanyonun bulduğu yere pikniğe gitti. Yavuz, serinlemek için suya girdiği ayağına takılan telefonu alıp tamir etti.

“YÜZERKEN AYAĞIMA TAKILDI”

Dokuzoluk Kanyonu'na ailesiyle piknik yapmaya gittiğini belirten Salih Yavuz, ”Yüzerken şans eser ayağıma bir cisim takıldı. Telefon olduğunu anlayınca uğraştım ve sudan çıkardım. Telefonun bayağı bir su aldığını gördüm. Telefonu güzelce havluya sarıp çantama koydum. Bir telefoncu olarak bunu benim bulmam kaybeden kişi için çok güzel bir şey. Cihaza ne işlem yapacağımı bilmemden dolayı getirdim iş yerime. Tamamen söküp bakımlarını yaptım. Hiçbir parça değiştirmeden cihazı çalıştırdım” dedi.

“372 GÜN SUYUN İÇERİSİNDE KALMIŞ”

Yavuz, telefondaki son çekilen videoya baktığında 2023 yılının Ağustos ayında çekildiğini gördüğünü belirterek, "Telefon 372 gün suyun içerisinde kalmış. Telefonu kaybolan vatandaş telefonun bulunduğunu görünce çok mutlu oldu. Kendisi de geldi cihazını ona teslim ettik” diye konuştu.

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“DALGIÇ BİLE BULAMADI”

2023 yılının Ağustos ayında telefonunu suya düşürüp kaybeden Emrecan Akış (24), ”Bir yıl önce Dokuzoluk Kanyonu'na kampa gitmiştik, telefonumu orada kaybettim. Sabah suya girmek isterken telefonum elimden düştü. Tahminen suyun derinliği 3 metre civarındaydı. Daldık çıkarmaya çalıştık fakat çıkaramadık. Dalgıç çağırdık o da gelip bulamadı” dedi.

“372 GÜN SONRA TELEFONUM BULUNCA ŞOK OLDUM”

Aradan 1 yıl geçtiğin ve telefonunu unuttuğunu dile getiren Akış, ”Birisi aradı 'sen 372 gün önce Dokuzoluk Kanyonu'nda telefonunu kaybettin mi?' diye sordu. Ben de 'evet' dedim. Arayan kişi telefonu bulduğunu ve kendisinde olduğunu belirtti. Bunu söyleyince şaşırdım, telefonu bulan kişi görüntülü konuştu. Telefonu görünce gerçek olduğunu anladım ve bulunmasına çok şaşırdım. Bulan kişiye çok teşekkür ediyorum bana ulaştığı için. Bu devirde 70 bin TL değerinde telefonu satarlardı, satmamış, teslim etti. Gerçekten kendisi iyi bir insanmış” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Adana cihaz telefon
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