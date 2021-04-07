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377 kişi ve kuruluşun malvarlıkları donduruldu

07.04.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

377 kişi ve kuruluşun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.

377 kişi ve kuruluşun malvarlıkları donduruldu

Fethullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan da malvarlığı dondurulan isimler arasında.Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca 377 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasını taşıyan 06 Nisan 2021 tarihli karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 12 sayfadan oluşan kararda dört ayrı listede Gülen yapılanması, IŞİD, PKK ve DHKP/C'ye mensup oldukları belirtilen kişilerin mal varlıkları donduruldu.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a atıf yapılan kararda "6415 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır" denildi.

Akın İpek ve Ekrem Dumanlı da var

"FETÖ/PDY Terör Örgütü" mensubu olduğu belirtilen kişilerin bulunduğu ilk listede 205 kişinin ismi yer aldı. Bu kişiler arasında Fethullah Gülen'in yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Koza İpek Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın İpek, kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu'nun genel müdürü Hidayet Karaca ve eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç da bulunuyor.

"DEAŞ Terör Örgütü" mensubu olduğu belirtilen kişilerin bulunduğu ikinci listede 86 kişinin ismi bulunuyor.

"PKK/KCK Terör Örgütü" mensubu olduğu belirtilen kişilerin bulunduğu üçüncü listede ise 64 kişi ve 13 kuruluş yer alıyor. PKK yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Ali Haydar Kaytan, Remzi Kartal, Sabri Ok, Rıza Altun ve Zübeyir Aydar'ın yanı sıra Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) de malvarlığı dondurulan isimler arasında.

"DHKP/C Terör Örgütü" mensubu olduğu belirtilen kişilerin olduğu dördüncü listede ise 9 kişinin malvarlıkları donduruldu.

DW / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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