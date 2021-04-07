377 kişi ve kuruluşun malvarlıkları donduruldu

Fethullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan da malvarlığı dondurulan isimler arasında.Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca 377 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasını taşıyan 06 Nisan 2021 tarihli karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 12 sayfadan oluşan kararda dört ayrı listede Gülen yapılanması, IŞİD, PKK ve DHKP/C'ye mensup oldukları belirtilen kişilerin mal varlıkları donduruldu.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a atıf yapılan kararda "6415 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır" denildi.

Akın İpek ve Ekrem Dumanlı da var