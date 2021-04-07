377 Kişinin Mal Varlıkları Donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, FETÖ, IŞİD, PKK ve DHKP-C ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 377 kişi ve kurumun Türkiye’deki mal varlıklarını dondurdu. Mal varlıkları dondurulanlar arasında Fethullah Gülen’le birlikte Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ve PKK yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin gibi isimler bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 377 kişi ve kurumun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Karara 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun”nun ilgili maddeleri gerekçe gösterildi; FETÖ, IŞİD, PKK ve DHKP/C ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle 377 kişi ve kuruluşun Türkiye’de bulunan tüm mal varlıkları donduruldu. Listede FETÖ bağlantısı nedeniyle 205 kişi, IŞİD bağlantısı nedeniyle 86, PKK bağlantısı nedeniyle 77 ve DHKP-C bağlantısı nedeniyle 9 isim yer aldı.

PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Sabri Ok, Hülya Oran ve Fehman Hüseyin gibi isimler listede yer aldı. Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar gibi Kürt siyasetinin eski isimleri de listelendi. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi de listede yer alan isimler arasında. Avrupa’da faaliyet gösteren PKK’ya yakın 12 dernek ve Kürt Enstitüsü’nün de mal varlıkları donduruldu.