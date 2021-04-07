377 Kişinin Mal Varlıkları Donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, FETÖ, IŞİD, PKK ve DHKP-C ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 377 kişi ve kurumun Türkiye’deki mal varlıklarını dondurdu. Mal varlıkları dondurulanlar arasında Fethullah Gülen’le birlikte Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ve PKK yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin gibi isimler bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 377 kişi ve kurumun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Karara 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun”nun ilgili maddeleri gerekçe gösterildi; FETÖ, IŞİD, PKK ve DHKP/C ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle 377 kişi ve kuruluşun Türkiye’de bulunan tüm mal varlıkları donduruldu. Listede FETÖ bağlantısı nedeniyle 205 kişi, IŞİD bağlantısı nedeniyle 86, PKK bağlantısı nedeniyle 77 ve DHKP-C bağlantısı nedeniyle 9 isim yer aldı.
PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Sabri Ok, Hülya Oran ve Fehman Hüseyin gibi isimler listede yer aldı. Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar gibi Kürt siyasetinin eski isimleri de listelendi. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi de listede yer alan isimler arasında. Avrupa’da faaliyet gösteren PKK’ya yakın 12 dernek ve Kürt Enstitüsü’nün de mal varlıkları donduruldu.
Mal varlıkları dondurulan 205 FETÖ bağlantılı ismin arasında Fethullah Gülenin yanısıra Zaman Gazetesi yazarı Ekrem Dumanlı, İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek, eski Samanyolu TV Genel Koordinatörü Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler yer aldı. Mal varlıkları dondurulan 9 DHKP-C örgütü üyesi arasında ise Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin bulunuyor. Listedeki 86 IŞİD üyesi arasında Somali, Çin, Suriye, Lübnan, Irak ve Rusya vatandaşları da var. IŞİD’in Türkiye’deki eylemlerinden sorumlu tutulan İlhami Bali ve Mustafa Dokumacı da listede.
2575 sayılı Danıştay kanununun 24’üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununu 7’nci maddesi çerçevesinde, 60 gün içinde, bu karara karşı Danıştay’da dava açılabileceği de Resmi Gazete’de yer aldı.