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38 bin öğrenci mangala ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:20 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) çerçevesinde gerçekleştirilen Mangala Şenliği, üç merkez ilçede toplam 38 bin öğrenciyi mangala ile buluşturdu.Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile öğrencileri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) çerçevesinde gerçekleştirilen Mangala Şenliği, üç merkez ilçede toplam 38 bin öğrenciyi mangala ile buluşturdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile öğrencileri sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE çerçevesinde yapılan mangala şenliği ilgi gördü. Şenliğe Osmangazi ilçesindeki 51 ilkokuldan 18 bin, Yıldırım’daki 34 ilkokuldan 12 bin ve Nilüfer’deki 23 ilkokuldan 8 bin öğrenci katıldı. Öğrencilerin birbirleri ile tanışması, sosyal iletişimde bulunması maksadıyla düzenlenen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, galibiyet için kıyasıya mücadele etti.

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