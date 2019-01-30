İŞKUR tarafından Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’ne 6 ay süreyle istihdam dilecek 38 kişilik iş için bin 200 kişi başvurdu. Başvuru alınacak kişi sayısının yaklaşık 30 katı olunca kura çekimleri İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nde 6 ay süreyle istihdam edilecek 38 kişi için bin 200 kişi başvurdu. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından noter huzurunda çekilen kurada bin 200 kişinin isimlerinin yazılı olduğu kâğıtlar seçimlerde kullanılan sandığa bırakılıp görevli tarafından tek tek çekilerek isimleri okundu. Kurada ismi çıkanlar sevinç yaşadı.

7 ŞUBAT’TA GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, isimleri çıkan 38 kişinin 7 Şubat tarihinde görevlerine başlayacağını söyledi. Karakaya şöyle devam etti;

“İl Sağlık Müdürlüğü’ne toplam 38 kişi alınacak. Bu kişiler 11 ilçe ve merkez olmak üzere 12 yerde çalıştırılacak. Toplam bin 200 kişinin başvurusunu aldık. Çalışacak kişiler şuanda noter huzurunda kurayla belirleniyor. Merkez ve ilçeler ayrı ayrı belirlenecek. Bugün sizde buradasınız. Olaya şahitlik ediyorsunuz. Noter kurası sonucu isimleri belirlenen 38 kişi 7 Şubat tarihi itibariyle görevlerine başlayacaklar.”

İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da, başvuru çok yoğun olduğu için kura çekimini bahçede yaptıklarını ifade etti. Korkmaz şöyle devam etti; “İş başvurusuna bin kişiye yakın vatandaş başvurdu. Çok güzel bir şekilde kura çekiyoruz. Başvuru çok olunca bahçede kura çekimini yapıyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak.”

Kurada ismi çıkan Mehmet Aydın ise, iş sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu; “Kurada çıktık hayırlısı olur inşallah. Allah’a şükür mutluyuz. Nasip oldu buraya başvurduk. Şimdi çocuklarımızın rızkını kazanacağız.”