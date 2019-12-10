38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

Açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri uçaktan sağ kurtulan olup olmadığını araştıracak.

Hercules C130 tipi kargo uçağı Pazartesi günü saat 16.55'te (1955 GMT) Şili'nin güneyindeki Punta Arenas şehrinden Antarktika'ya gitmek için havalanmıştı. Ancak kule görevlilerinin uçakla bağlantısı saat 18:00'dan kısa bir süre sonra koptu.

Hava Kuvvetleri'nin verdiği bilgiye göre, kargo uçağında 17 mürettebat ve 21 yolcu bulunuyordu.

Uçağın radardan kaybolduğu bölge Güney Amerika'nın en ucundaki penguenlerin yaşadığı buz tabakalarıyla kaplı geniş ve ıssız okyanusun kıyısındaki bir alan.

Hava Kuvvetleri'nin verdiği bilgiye göre, kargo uçağı Antarktika üssündeki Şili'ye ait tesislerde bakım çalışmalarına lojistik destek sağlamaya gidiyordu.



