HABER

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 16:28 | Son Güncelleme

Şili Hava Kuvvetleri, 12 saatten fazla süre radarda görünmeyen ve 38 kişi bulunan kargo uçağının düştüğünü açıkladı.

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

Açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri uçaktan sağ kurtulan olup olmadığını araştıracak.

Hercules C130 tipi kargo uçağı Pazartesi günü saat 16.55'te (1955 GMT) Şili'nin güneyindeki Punta Arenas şehrinden Antarktika'ya gitmek için havalanmıştı. Ancak kule görevlilerinin uçakla bağlantısı saat 18:00'dan kısa bir süre sonra koptu.

Hava Kuvvetleri'nin verdiği bilgiye göre, kargo uçağında 17 mürettebat ve 21 yolcu bulunuyordu.

Uçağın radardan kaybolduğu bölge Güney Amerika'nın en ucundaki penguenlerin yaşadığı buz tabakalarıyla kaplı geniş ve ıssız okyanusun kıyısındaki bir alan.

Hava Kuvvetleri'nin verdiği bilgiye göre, kargo uçağı Antarktika üssündeki Şili'ye ait tesislerde bakım çalışmalarına lojistik destek sağlamaya gidiyordu.


Yok artık! trafikte şoke eden anlar Yok artık! trafikte şoke eden anlar
Demokratlar Azil Gerekçelerini Açıklamaya HazırlanıyorDemokratlar Azil Gerekçelerini Açıklamaya Hazırlanıyor
AİHM’den Ankara’ya: Osman Kavala derhal serbest bırakılsınAİHM’den Ankara’ya: Osman Kavala derhal serbest bırakılsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şili Hava Kuvvetleri kargo uçağı 38 kişi hercules c130

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!

Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!

ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak

ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak

Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Son Dakika: Hastaneye silahlı saldırı, 6 ölü

Polonya: Türkiye geri dönemez!

Polonya: Türkiye geri dönemez!

Venezuela'da darbe girişiminde bulunan 16 asker ülkeden kaçtı

Venezuela'da darbe girişiminde bulunan 16 asker ülkeden kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.