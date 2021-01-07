38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?

İlk olarak yüzyılı aşkın bir süre önce Fransa'da ortaya çıkan plakalar, ülkemizde ve tüm dünyada farklı özelliklerle karşımıza çıkar. Ülkemizde kullanılan ve yedi-sekiz haneden oluşan plakaların en belirgin özelliği ise plakaların başında yer alan iki haneli il plaka kodudur. İl plaka kodları her bir ilimiz için özeldir ve il isimlerinin alfabetik sırasına göredir. Sonradan il olan Iğdır, Osmaniye ve Ardahan gibi şehirlerimizin plaka kodları ise alfabetik sıra kuralının dışında kalır. İl plaka kodlarını takip eden ve iki veya üç haneden oluşan harf grupları da plakalar hakkında önemli bir bilgi verir. Bu bilgi ise plakanın kayıtlı olduğu ilin hangi ilçesine bağlı olduğu hakkındadır. Küçük bir levha olmasına rağmen önemli bilgiler taşıyan plakalar, genellikle küçük şehirlerde hep aynı plaka koduna sahiptir. İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise neredeyse ülkemizdeki 81 farklı plaka kodunun her birini görmek mümkündür. Araç plakası 38 plaka koduyla başlayan şehrimiz neresidir? 38 plakası hangi ile aittir?