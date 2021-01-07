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38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?

07.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?

Motorlu kara taşıtlarının kimliği olan plakalar, her araçta zorunlu olarak bulunur. Araçların ön ve arkasına sabitlenen bu plakalar, araç hakkında çeşitli bilgiler taşır. Aracın kayıtlı olduğu ili belirten ve plakanın başında yer alan il plaka kodu da bu bilgilerdendir. Hangi şehirdeki araçlar 38 plaka kodunu kullanır? 38 nerenin plaka kodudur?

İlk olarak yüzyılı aşkın bir süre önce Fransa'da ortaya çıkan plakalar, ülkemizde ve tüm dünyada farklı özelliklerle karşımıza çıkar. Ülkemizde kullanılan ve yedi-sekiz haneden oluşan plakaların en belirgin özelliği ise plakaların başında yer alan iki haneli il plaka kodudur. İl plaka kodları her bir ilimiz için özeldir ve il isimlerinin alfabetik sırasına göredir. Sonradan il olan Iğdır, Osmaniye ve Ardahan gibi şehirlerimizin plaka kodları ise alfabetik sıra kuralının dışında kalır. İl plaka kodlarını takip eden ve iki veya üç haneden oluşan harf grupları da plakalar hakkında önemli bir bilgi verir. Bu bilgi ise plakanın kayıtlı olduğu ilin hangi ilçesine bağlı olduğu hakkındadır. Küçük bir levha olmasına rağmen önemli bilgiler taşıyan plakalar, genellikle küçük şehirlerde hep aynı plaka koduna sahiptir. İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise neredeyse ülkemizdeki 81 farklı plaka kodunun her birini görmek mümkündür. Araç plakası 38 plaka koduyla başlayan şehrimiz neresidir? 38 plakası hangi ile aittir?

38 Nerenin Plakası?

38 plaka imi, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kayseri ilimizde kullanılan plaka kodudur. Kayseri ilimizin Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar olmak üzere 16 ilçesi vardır. Bu ilçelerden Kocasinan, Yahyalı, Pınarbaşı, Yeşilhisar, Bünyan ve Develi ilçelerine kayıtlı plaka kodu harf gruplarının listesi şu şekildedir:

Kocasinan İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

38 AB / AZ 001 - 999

38 BA / BZ 001 - 999

38 DA / Z 001 - 999

38 BA / BZ 001 - 999

38 EA / EZ 001 - 999

38 FA / FM 001 - 999

38 FN / FP 001 - 999

38 FV / FZ 001 - 999

38 GA / GZ 001 - 999

38 HB / HZ 001 - 999

38 JA / JZ 001 - 999

38 KA / KZ 001 - 999

38 LA / LZ 001 - 999

38 HB / HZ 001 - 999

38 M 0001 - 0558

38 MA 001 - 999

38 NA / NZ 001 - 999

38 PA / PZ 001 - 999

38 RA / RZ 001 - 999

38 S 0001 - 9999

38 SA / SZ 001 - 999

38 T 0001 - 9999

38 UA / UZ 001 - 999

38 VA / VZ 001 - 999

38 YB / YZ 001 - 999

38 ZA / ZZ 001 - 999

Yahyalı İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

38 D 0001 - 9999

Pınarbaşı İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

38 E 0001 - 9999

38 FS 001 - 999

38 HA 001 - 999

38 HMZ 001 - 999

Yeşilhisar İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

38 F 0001 - 9999

38 MY 001 - 999

38 YA 001 - 999

Bünyan İlçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

38 FL 001 - 999

38 H 0001 - 9999

38 HC 001 - 999

38 MU 001 - 999

Develi İçesi Plaka Kodu Harf Grupları:

38 FR 001 - 999

38 FT / FU 001 - 999

38 MV 001 - 999

38 TA / TZ 001 - 999

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