38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?

İlk olarak yüzyılı aşkın bir süre önce Fransa'da ortaya çıkan plakalar, ülkemizde ve tüm dünyada farklı özelliklerle karşımıza çıkar. Ülkemizde kullanılan ve yedi-sekiz haneden oluşan plakaların en belirgin özelliği ise plakaların başında yer alan iki haneli il plaka kodudur. İl plaka kodları her bir ilimiz için özeldir ve il isimlerinin alfabetik sırasına göredir. Sonradan il olan Iğdır, Osmaniye ve Ardahan gibi şehirlerimizin plaka kodları ise alfabetik sıra kuralının dışında kalır. İl plaka kodlarını takip eden ve iki veya üç haneden oluşan harf grupları da plakalar hakkında önemli bir bilgi verir. Bu bilgi ise plakanın kayıtlı olduğu ilin hangi ilçesine bağlı olduğu hakkındadır. Küçük bir levha olmasına rağmen önemli bilgiler taşıyan plakalar, genellikle küçük şehirlerde hep aynı plaka koduna sahiptir. İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise neredeyse ülkemizdeki 81 farklı plaka kodunun her birini görmek mümkündür. Araç plakası 38 plaka koduyla başlayan şehrimiz neresidir? 38 plakası hangi ile aittir?
38 plaka imi, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kayseri ilimizde kullanılan plaka kodudur. Kayseri ilimizin Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar olmak üzere 16 ilçesi vardır. Bu ilçelerden Kocasinan, Yahyalı, Pınarbaşı, Yeşilhisar, Bünyan ve Develi ilçelerine kayıtlı plaka kodu harf gruplarının listesi şu şekildedir:
38 AB / AZ 001 - 999
38 BA / BZ 001 - 999
38 DA / Z 001 - 999
38 BA / BZ 001 - 999
38 EA / EZ 001 - 999
38 FA / FM 001 - 999
38 FN / FP 001 - 999
38 FV / FZ 001 - 999
38 GA / GZ 001 - 999
38 HB / HZ 001 - 999
38 JA / JZ 001 - 999
38 KA / KZ 001 - 999
38 LA / LZ 001 - 999
38 HB / HZ 001 - 999
38 M 0001 - 0558
38 MA 001 - 999
38 NA / NZ 001 - 999
38 PA / PZ 001 - 999
38 RA / RZ 001 - 999
38 S 0001 - 9999
38 SA / SZ 001 - 999
38 T 0001 - 9999
38 UA / UZ 001 - 999
38 VA / VZ 001 - 999
38 YB / YZ 001 - 999
38 ZA / ZZ 001 - 999
38 D 0001 - 9999
38 E 0001 - 9999
38 FS 001 - 999
38 HA 001 - 999
38 HMZ 001 - 999
38 F 0001 - 9999
38 MY 001 - 999
38 YA 001 - 999
38 FL 001 - 999
38 H 0001 - 9999
38 HC 001 - 999
38 MU 001 - 999
38 FR 001 - 999
38 FT / FU 001 - 999
38 MV 001 - 999
38 TA / TZ 001 - 999
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