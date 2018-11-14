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38 sanatçıdan KKTC'nin kuruluş yılına özel sergi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıldönümünün kutlandığı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesine Bağlı Sanat Merkezi'nde 'Cumhuriyet' sergisi açılacak.

38 sanatçıdan KKTC'nin kuruluş yılına özel sergi

LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıldönümünün kutlandığı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesine Bağlı Sanat Merkezi'nde 'Cumhuriyet' sergisi açılacak. Yakın Doğu Üniversitesi'nin 38 Sanatçısının 103 eserinden oluşan sergi 16 Kasım Cuma günü sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan sergide, 38 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 103 eseri sergilenecek. Resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf gibi eserlerden oluşacak olan Cumhuriyet Sergisi, 16-30 Kasım tarihleri arasında ziyarete edilebilecek.

Sergi küratörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün bu sergi ile sanatseverlerin, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan ve hem sanatçı hem eğitimci kimlikleri ile ön plana çıkan akademisyenlerin ürettikleri çalışmaları görme fırsatı bulacağını söyledi. Doç. Dr. Ergün, resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf çalışmalarından oluşan serginin, sanat ve kültürel belleğin oluşumuna katkı sağlayacak ve yön verecek olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı Sanat Merkezi’nde açılacak olan 3. sergi olma özelliği taşıdığını belirterek, sergide yer alacak tüm eserlerin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine gireceğini vurguladı.

38 sanatçıdan KKTC'nin kuruluş yılına özel sergi

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