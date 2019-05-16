HABER

38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

TDV tarafından Ankara Kocatepe Camisi'nde "Ramazan Kitapla Buluşuyor" sloganıyla bu yıl 38'incisi düzenlenen fuarın açılışı yapıldı - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ali Erbaş: "Bütün kitapları, Allah'ın kitabını hem 'lafzatullah' dediğimiz iki kapak arasındaki kitabını hem de kainat kitabını daha iyi anlamak için okuyacağız" - "Allah, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Kur'an'ı gönderdi. O yüzden adı 'okunan kitap' oldu"

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyet Başkanı Ali Erbaş, "Bütün kitapları, Allah'ın kitabını hem 'lafzatullah' dediğimiz iki kapak arasındaki kitabını hem de kainat kitabını daha iyi anlamak için okuyacağız." dedi.

Erbaş, TDV tarafından Kocatepe Camisi'nde bu yıl 38'incisi "Ramazan Kitapla Buluşuyor" sloganıyla düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinde kitap denilince akla ilk önce Kur'an-ı Kerim'in geldiğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinde okumak, öğrenmek, öğretmek ve kalemden bahsedildiğini, bu durumun aynı zamanda İslam medeniyetinin mensuplarının elinden kitap, kalem düşmemesi, öğrenme-öğretme faaliyetinin eksik olmaması anlamına geldiğini vurgulayan Erbaş, milletin ilerleme ve gerilemesinin tamamen kitapla olan meşguliyetinin azlığı ve çokluğuyla orantılı olduğunu söyledi.

Erbaş, Müslümanların, insanları aydınlatması, bilinçli ve şuurlu olması için okuması gerektiğini vurgulayarak, "Allah, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Kur'an'ı gönderdi. O yüzden adı 'okunan kitap' oldu. Bu stantlarda olan bütün kitaplar, Allah'ın kitabını daha iyi anlamak için okunursa, okuyan kişiler ibadet etmiş olurlar. Çünkü ameller niyetlere göredir. Bütün kitapları, Allah'ın kitabını hem 'lafzatullah' dediğimiz iki kapak arasındaki kitabını hem de kainat kitabını daha iyi anlamak için okuyacağız." diye konuştu.

Kitap fuarlarının, çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılmasında büyük katkısı olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın elinden tutalım, teravihe gelelim. Teravihten çıktıktan sonra kitap evlerini, yayınevlerini dolaşalım. Teravihleri ihmal etmeyelim. Ramazan bir bütündür. Teravihi, orucu, Kur'an kıraatiyle ve işte fuarları gezmek, kitap satın almak ve aldığımız kitapları okumak. Böyle güzelleşiyor ramazan. Yoksa evimizde oturarak, hatta işi olmayanlar, orucu uykuya tutturarak eğer ramazanı değerlendiriyorum zannediyorsa, yanılıyor. Ramazan insanları daha dinamik hale getirmeli."

- "Fuar, eğitim ve kültüre verilen önemin nişanesi"

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat ise dini, doğru öğrenmenin, öğretmenin yolunun, sahih kaynaklardan bilgi edinme ve doğru kalem tarafından yazılan kitapları okumaktan geçtiğine değindi.

Bu kapsamda düzenlenen fuarın yayıncı, yazar ve okuyucuyla buluşturulması noktasında önemli olduğunu aktaran Polat, fuarın, Vakfın eğitim ile kültüre verdiği önemin bir nişanesi olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde fuarın açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar daha sonra Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı alanını gezdi.

Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdür Fatih Kurt ve Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da katıldı.

41 stant ve 52 yayınevinin bulunduğu fuar alanları her gün 11.00-24.00 saatlerinde açık olacak.

Fuarlar esnasında imza günleri ve söyleşiler de yapılacak.

Genç, trendy, renkli!Genç, trendy, renkli!
Bartın’da engelliler askerlik sevinci yaşadıBartın’da engelliler askerlik sevinci yaşadı
Polonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldıPolonyalı akademisyenler Maden Müzesi’ne hayran kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli

En Çok Okunan Haberler

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.