38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyet Başkanı Ali Erbaş, "Bütün kitapları, Allah'ın kitabını hem 'lafzatullah' dediğimiz iki kapak arasındaki kitabını hem de kainat kitabını daha iyi anlamak için okuyacağız." dedi.

Erbaş, TDV tarafından Kocatepe Camisi'nde bu yıl 38'incisi "Ramazan Kitapla Buluşuyor" sloganıyla düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinde kitap denilince akla ilk önce Kur'an-ı Kerim'in geldiğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinde okumak, öğrenmek, öğretmek ve kalemden bahsedildiğini, bu durumun aynı zamanda İslam medeniyetinin mensuplarının elinden kitap, kalem düşmemesi, öğrenme-öğretme faaliyetinin eksik olmaması anlamına geldiğini vurgulayan Erbaş, milletin ilerleme ve gerilemesinin tamamen kitapla olan meşguliyetinin azlığı ve çokluğuyla orantılı olduğunu söyledi.

Erbaş, Müslümanların, insanları aydınlatması, bilinçli ve şuurlu olması için okuması gerektiğini vurgulayarak, "Allah, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Kur'an'ı gönderdi. O yüzden adı 'okunan kitap' oldu. Bu stantlarda olan bütün kitaplar, Allah'ın kitabını daha iyi anlamak için okunursa, okuyan kişiler ibadet etmiş olurlar. Çünkü ameller niyetlere göredir. Bütün kitapları, Allah'ın kitabını hem 'lafzatullah' dediğimiz iki kapak arasındaki kitabını hem de kainat kitabını daha iyi anlamak için okuyacağız." diye konuştu.