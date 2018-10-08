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38 ülke meclis başkanı turizmin başkentinde buluşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2018 23:56 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ev sahipliğinde 38 ülkenin temsilcileri "Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı" için Antalya'da bir araya geliyor - "Avrasya'da Ekonomik İşbirliği, Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma" konulu toplantı kapsamında dün iki mevkidaşı ile görüşen Yıldırım, bugün de ikili görüşmelerini sürdürecek

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı'nda 38 ülkenin temsilcileri, ekonomik işbirliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma konularını değerlendiriyor.

Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Türk turizminin başkenti Antalya'da üst seviyede diplomasi trafiği yaşanıyor.

Daha önce Rusya ve Güney Kore'nin yaptığı Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı'nın üçüncüsü TBMM'nin himayesinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Toplantıda 38 ülke, meclis başkanı, başkan yardımcısı veya milletvekili seviyesinde temsil edilecek. Yaklaşık 700 kişinin katılacağı toplantı bugün başlayacak.

Toplantı kapsamında dün Antalya'ya gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, iki resmi görüşme gerçekleştirdi. Önce Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşen Yıldırım, ardından Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya geldi. Yıldırım, ikili görüşmelerini bugün de gerçekleştirecek.

Ana teması "Avrasya'da ekonomik işbirliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma" olarak belirlenen toplantı, küresel ve bölgesel düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik güncel zorlukları ele almayı ve bu zorlukları bertaraf etmek için uluslararası işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

Toplantı kapsamında bugün akşam davetliler için "hoşgeldin resepsiyonu" düzenlenecek. TBMM Başkanı Yıldırım, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee Sang ve Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin birer konuşma yapacak. Programda semazen gösterisi sunulacak, Antalya Trio Müzik dinleti gerçekleştirecek.

Toplantının yarın yapılacak oturumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı ile başlayacak. Yıldırım, Moon Hee Sang ve Volodin'nin konuşmaların ardından heyet başkanları aile fotoğrafı çektirecek.

"Avrasya'da ekonomik iş birliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma" konusunda üç oturum düzenlenecek. Ortak bildirinin ardından basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Çarşamba günü ise katılımcılar, sosyal ve kültürel etkinlikte bir araya gelecek. Turizmin başkenti Antalya'nın doğa ve kültürel zenginliklerine keşfe çıkacak heyet, Perge Antik Şehri, Antalya Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edecek, yat turuna katılacak.

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Avrasya Meclis Başkanları çevre ekonomi Kalkınma TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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