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38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

TÜYAP'ta düzenlenen 38.

Özden ATİK - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA) TÜYAP'ta düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor.
Beylikdüzü'nde dün açılışı yapılan ve 10 Kasım'a kadar sürecek olan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na, her yaştan kitapsever katılım gösteriyor. Öğleden sonra yoğunluğun arttığı fuarda 5. sınıf öğrencisi Ecrin, Beren ve Elif alacakları kitapların yayınevlerini bulmak için fuar haritasını açarak plan yaptıklarını söylediler. 10 yaşındaki üç çocuk, sabah 10.00'dan öğleye kadar bazı kitapları aldıklarını ve 10 tane daha yayınevi gezeceklerini belirttiler. 11. sınıf öğrencisi Yusuf Han da güzel indirimler yapıldığını ve özellikle matematik kitapları aldığını söyledi.

"UYUMSUZLUK ARTIKÇA KARİKATÜRE OLAN İLGİ ARTIYOR"
Kitaplarını imzalayan karikatürist, yazar Behiç Ak ise "Kitap fuarı her yıl daha zenginleşiyor, daha çok gelişiyor. Daha çok talep var kitaba gibi geliyor bana. Okuyucu ile yazarların buluştuğu bir platform gibi görüyorum. Kitap fuarlarının potansiyelinin giderek artması, çok sevindirici bir şey. Uyumsuzluk artıkça karikatüre olan ilgi artıyor. Karikatür uyumsuzluk isteyen bir şey, o yüzden artıyor" dedi.

"SON YILLARDA RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI SEVİLİR OLDU"
Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni Müren Beykan da "Bizler için coşkuyla başladı. Çünkü kitabın kahraman olduğu günlerdeyiz bu hafta. Herkes elinden geldiğince bu adrese gelmeye çalışıyor ama umduğumuz kadar kalabalık henüz yok. Ama ikinci hafta sonu daha büyük bir kalabalık olacaktır. Hafta içinde çocuklar ve gençler okullarıyla daha sakin bir zamanda gelmeyi yeğliyorlar. Tabii, kitaplarla buluşmak her yıl daha fazla ilgisini çekiyor gençlerin, öyle gözlemliyoruz. Yazarlar da heyecanla geliyorlar buraya, uzaklığına rağmen. Biz de yazarların okurlarıyla buluşmasından feyz alıyoruz. 3-4-5. sınıflar çok yoğun ilgi gösteriyor kitaplara. Son yıllarda resimli çocuk kitapları da yetişkinler tarafından sevilir oldu. Onlara da ilgi arttı. Maalesef renkli resimli, özel kağıda basılmış kitapların fiyatları yüksek oluyor. Kağıt konusunda dar boğazdayız" diye konuştu.

İLKER BAŞBUĞ DA KİTAPLARINI İMZALADI
Kitaplarını imzalayan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başbuğ, "İstanbul kitap fuarı dün başladı. Bugün ikinci gün. Kitap fuarları çok önemli. Özellikle yazarlar açısından önemi şu, bir noktada insanlarla halkla bir araya gelme olanağı buluyoruz. İki hafta evvel Ankara'daki kitap fuarı çok coşkuluydu. Umarım İstanbul kitap fuarı da çok coşkulu devam eder. Kısa bir süre de olsa, bir dakika falan, gelenlerle insanlarla bir iletişim olanağı oluyor. Ben çok faydalanıyorum. Buraya gelenler çeşitli çevrelerden oluyor, çok değişik insanlar geliyor. Onların ne düşündüğünü, hangi konulara önem verdiğini bu kısa sürelerde de olsa anlama olanağına sahip oluyoruz" dedi. Başbuğ, Yüce Divan tarafından hakkında verilen düşme kararına yönelik soruya ise "Yüce Divanla ilgili açıklama yaptık, düşüncelerimizi söyledik, ilave edecek bir şey yok şu an için" diye cevap verdi.

(FOTOĞRAF)

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