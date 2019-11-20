38 yaşında 3’üncü üniversitesini okuyor

Elazığ’da 38 yaşındaki Habibe Oğuz, 2 üniversite bitirdikten sonra girdiği sınavla Fırat Üniversitesi Gazetecilik bölümünü kazarak eğitim hayatına devam ederek okuma azmiyle dikkat çekiyor. Şu anda 2’inci sınıfta olan Oğuz, eğitimini tamamlayıp iyi bir akademisyen olmanın planını yapıyor.

38 yaşındaki Habibe Oğuz, okuma azmi ile üçüncü üniversitesini okuyor. İlk olarak Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünü kazanıp, bitiren daha sonra Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksek Okulu (MYO) Hayvansal ve Bitkisel Üretim bölümünü okudu. Eğitimine devam etmek isteyen Oğuz, geçtiğimiz yıl girdiği sınavda FÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazandı. Şu anda 2’nci sınıfta öğrenim gören Oğuz’un en büyük hedefi ise akademisyen olmak.

“Akademisyen olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda ilerliyorum”

Eğitimin, yaşı olmadığını dikkat çeken Habibe Oğuz, “Daha önceden Adalet ve Hayvansal ve Bitkisel Üretim bölümlerini okudum. Gelişime açık bir insanım ve okumanın yaşı olmadığına inananlardanım. Eğitimin yaşı yoktur bunun için buradayım. Tabi ki de benden yaşça küçük insanlarla aynı ortamda olmanın getirmiş olduğu bazı zorluklar vardır. Zaman zaman ötekileştirmek gibi oluyor. Ancak pek umursamıyorum çünkü eğitimim için buradayım. Akademisyen olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda ilerliyorum” dedi.