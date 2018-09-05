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38 yaşında ama yine çok cesur!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.09.2018 12:25 | Son Güncelleme

38 yaşındaki İngiliz model Kelly Brook, yıllardır kendi adına çıkan takviminin 2019 edisyonu ile yine çok cesur.

Kelly Brook, bundan yıllar önce iç çamaşırı modeli olarak şöhret olmuştu.

Kelly Brook 2019 takvimini hazırladı

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Aradan geçen yıllar ve Brook’un kusursuz kıvrımları, onu bir yıldız haline getirdi.
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Ve işte 38 yaşındaki Kelly Brook, 2019 takvimi için yine birbirinden seksi pozlar verdi.
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2019 Kelly Brook takvimi, www.danilo.com adresi üzerinden satışa sunuldu.
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Son dönemde aldığı kilolarla eleştiri oklarının hedefinde bulan Brook, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada halinden son derece memnun olduğunu söylemişti.
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Kelly Brook model Takvim

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