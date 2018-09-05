38 yaşında ama yine çok cesur!

Kelly Brook, bundan yıllar önce iç çamaşırı modeli olarak şöhret olmuştu.

Aradan geçen yıllar ve Brook’un kusursuz kıvrımları, onu bir yıldız haline getirdi.

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Ve işte 38 yaşındaki Kelly Brook, 2019 takvimi için yine birbirinden seksi pozlar verdi.