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  4. 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalıştı! Kumral Bodur’un hayatı film oluyor

38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalıştı! Kumral Bodur’un hayatı film oluyor

05.05.2024 11:55
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Giresun’da nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı pembe kimlik verilen ve 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan 52 yaşındaki Kumral Bodur’un hayatı film oluyor. Hayatı beyaz perdeye ilham kaynağı olan Bodur, ilgili filmin yönetmeni ve yapımcısının kendisini aradığından bahsederek, "Önümüzdeki günlerde Giresun’a gelip senaryo yazımı için detaylı görüşmeler yapacağız” dedi.

38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalıştı! Kumral Bodur’un hayatı film oluyor

Yazar Aziz Nesin’in filmlere de konu olan “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” romanının ardından, nüfus müdürünün hatası nedeniyle nüfusa kadın olarak kaydedilen Kumral Bodur’un 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalıştığı hayat hikayesi de filme konu oluyor.

"OLUMLU YAKLAŞTIM"

Filim yapımcılarının kendisini aradığını anlatan Kumral Bodur, “Trajikomik bir film hikayesi için hayatımın bir film senaryosuna ilham kaynağı olmuş. Bununla ilgili filmin yönetmenliğini yapacak olan Abbas Karatekin ve Yapımcısı Ulaş Karadeniz beni aradılar ve projelerinden bahsettiler. Ben de olumlu yaklaştım. Önümüzdeki günlerde Giresun’a gelip senaryo yazımı için detaylı görüşmeler yapacağız” dedi.

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15 HAKİM, 19 SAVCI DEĞİŞMİŞ, KİMLİĞİ DEĞİŞMEMİŞTİ

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kumral Bodur nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı nüfusa kadın olarak yazılmış ve pembe kimlik verilmişti. Ancak yapılan hatanın düzeltilmesi ise tam 38 yıl sürmüş, bu süre içerisinde evlenip çocuk sahibi olmasına rağmen ne resmi evlilik yapabilmiş ne de çocuklarını nüfusuna yazdırabilmişti. Çocuklarını kardeşlerinin nüfusuna yazdıran Kumral Bodur, sigortalı bir işe girip çalışamamış ve askerlik görevini de yapamamıştı. 15 hakim, 19 savcının değiştiği hukuk mücadelesi ise tam 38 yıl sürmüştü. Kumral, mahkeme sürecinde yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle hapis cezası almıştı. Yanlışlığın fark edilmesi sonucu cezaevinden dışarı çıkartılmıştı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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