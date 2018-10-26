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38 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin tepkisi şaşırttı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 00:07 | Son Güncelleme

BURSA'da, hakkında 24 ayrı suçtan yakalama kararı olan ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Cengiz P., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

38 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin tepkisi şaşırttı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, hakkında 24 ayrı suçtan yakalama kararı olan ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Cengiz P., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde birçok sahte kimlikle ele geçirilen Cengiz P.'nin ilk sözleri, "Nasip bugüne kadarmış" oldu.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 24 ayrı suçtan yakalama kararı, kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası ve 84 bin TL para cezası bulunan, 7 yıl önce cezaevinden firar eden Cengiz P.'nin (38), Hamitler Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.
'HİÇ BEKLEMİYORDUM, NASIL YAKALADINIZ?'
Çok sayıda polis ekibi, Cengiz P.'nin bulunduğu tespit edilen eve operasyon düzenledi. Burada gözaltına alınan Cengiz P.'nin polis ekiplerine ilk tepkisi ise "Hiç beklemiyordum, beni nasıl yakaladınız, nasip bugüne kadarmış" sözleri olduğu öğrenildi. Evde yapılan aramalarda ise farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve sahte ehliyetler ele geçirildi. Suç makinesi Cengiz P., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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