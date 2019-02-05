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38 yıl hapis cezasıyla aranan "Kedi" lakaplı firari yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 33 ayrı dosyadan hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır da firari olarak aranan şüpheli, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonucunda İstanbul’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre, çoğunluğu hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti olmak üzere hakkında açılmış 33 ayrı dosyadan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ‘Kedi’ lakaplı cezaevi firarisi H.T.’yi yakalamak için yoğun ve geniş çaplı çalışma sürdüren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, sonunda amacına ulaştı.

38 yıl hapis cezasıyla aranan "Kedi" lakaplı firari yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 33 ayrı dosyadan hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır da firari olarak aranan şüpheli, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonucunda İstanbul’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, çoğunluğu hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti olmak üzere hakkında açılmış 33 ayrı dosyadan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ‘Kedi’ lakaplı cezaevi firarisi H.T.’yi yakalamak için yoğun ve geniş çaplı çalışma sürdüren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, sonunda amacına ulaştı. Şüphelinin başta Elbistan’da olmak üzere ilçe dışında da saklanabileceği adresleri tek tek tespit eden asayiş ekipleri, H.T.’nin etrafındaki çemberi iyice daralttı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde en son geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yol uygulamasından kaçarak mısır tarlasında izini kaybettiren şüphelinin, İstanbul’un Pendik ilçesinde bir akrabasının evinde olduğu bilgisine ulaştı. Hemen, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri ile irtibata geçildi. Belirlenen adresi ablukaya alan ekipler, saat 02.00’de operasyon için düğmeye bastı.
H.T., polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. Üzerinde sahte kimlik ve uyuşturucu madde ile yakalanan H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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