38 yıl önce girdiği fakülteden mezun oldu

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de yaşayan Sadi Şenocak, 38 yıl önce kaydolduğu hukuk fakültesinden 61 yaşında mezun oldu.

Emekli kimya mühendisi Şenocak, daha önce farklı üniversitelerden iki lisans diploması sahibi olmasına ve ilerleyen yaşına rağmen Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenimini de başarıyla tamamlayarak diploma sayısını üçe çıkardı.

Şenocak, kendisi gibi hukuk fakültesinde okuyan ve gelecek sene mezuniyet heyecanı yaşayacak oğluyla çalışmayı istiyor.

- Üniversite macerası 1974'te başladı

Öğretmen babasının memleketi Erzurum'daki görevi sırasında dünyaya gelen Şenocak, 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne yerleşti. Şenocak, öğrenimi devam ederken 1978 yılında tekrar üniversite sınavına girdi ve tıp fakültesine girmeye hak kazanacak puan elde etti. Babasının öğretmen maaşıyla yıllardır kendisini okuttuğunu, tıp okursa 6 sene daha ona yük olacağını düşünen Şenocak, bu nedenle tıp fakültesine kaydolmadı.

Kimya mühendisliği diplomasını aldığı 1981 yılında askere giden Şenocak, vatani görevi sırasında asker arkadaşının teklifiyle bir kez daha üniversite sınavına girdi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.