38 yıl sonra annesine kavuştu

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- KAZAKİSTANLI Ural Dusembin (39), kendisine öldüğü söylenen, ancak hayatta olduğunu öğrendiği Türk vatandaşlığına geçip Kadriye Tucan (65) adını alan annesini 38 yıl sonra buldu. Artvin'in Şavşat ilçesinde duygulandıran kavuşmada, anne ile oğlu sarılarak gözyaşı döktü, hasret giderdi.

Kazakistanlı anne ve oğlunun film senaryolarına konu olacak kavuşma hikayesi, Kulbarshin ile eşi Tlemes Dusembin'in anlaşmazlık yaşanmasıyla başladı. 3 çocuk annesi Kulbarshin Dusembin, 1 yaşındaki oğlu Ural'ı boşandığı eşine bırakarak 2 kızıyla evden ayrıldı. Kazakistan'ı terk ederek Moldova'ya yerleşen kadın, kızlarıyla burada yeni bir yaşam kurdu. Ancak kızlarının biri vefat eden Kulbarshin, diğer kızı ile 1999 yılında geldiği Türkiye'de Artvin'in Şavşat ilçesine yerleşti. Burada evlenenen ve Türk vatandaşlığına geçip Kadriye Tucan adını alan kadın, bakıcılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Geride bıraktığı oğluna ulaşmak isteyen Kadriye Tucan'ın yıllar süren girişimleri ise sonuçsuz kaldı.

GERÇEĞİ ÖĞRENDİ, ANNESİNE KAVUŞTU

Yıllardır Kazakistan'da kendisine annesinin öldüğü söylenen Ural Dusembin, geçen ay bir komşusundan hayatta olduğu gerçeğini öğrendiği annesinin Türkiye'de, Artvin'in Şavşat ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Konsolosluklar aracılığıyla ulaştığı annesi ile telefonla görüşen Ural Dusembin, Türkiye'nin yolunu tuttu. Dusembin, geldiği Şavşat'ta annesine kavuştu. Herkesi duygulandıran buluşmada anne-oğul sarılarak gözyaşı döktü, hasret giderdi. Yıllar sonra kavuştuğu oğlunun elini bırakmayan Kadriye Tucan, "Dünyalar benim oldu" derken, oğlu Ural Dusembin ise "Artık annemi hiç bırakmayacağım" diyerek gözyaşı döktü.

'KALBİMİZ BİZİ KAVUŞTURDU'

Oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Kadriye Tucan, bunca yıl evladının hasreti ile yaşadığını anlattı. Tucan, "Oğluma, benim öldüğümü söyleyerek kandırmışlar. Ama bir iyi komşumuz oğluma, 'annen sağdır' demiş. Oğlum da beni aradı, buldu. Allah çok büyük. Kalbimiz bizi kavuşturdu. Ben de ulaşmaya çalıştım, ama başaramadım. Keşke oradakiler, oğluma benim öldüğümü söylemeseydiler. Canım oğlumu ben parmak kadarken bıraktım. Adam olarak geldi, beni buldu. Beni çocuğumdan zorla ayırdılar. Şu an sanki onu yeniden doğurdum. Ama bebek şeklinde değil, adam şeklinde oldu. Dünyalar benim oldu” dedi.

'ANNEMİN SAĞ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

Kavuştuğu annesine bundan sonra hep sahip çıkacağını belirten Ural Dusembin de, "Bana hep 'annen öldü' dediler. Ama ben hiç inanmadım. Hep içimde annemin sağ olduğunu düşündüm. Çünkü çevremizde bu şekilde parçalanmış çok aile vardı. Bir gün bulacağıma, anneme kavuşacağıma hep inandım. Bugün anneme kavuştum. Annemle nasıl karşılaşacağımı düşünüyordum. Yolda gelirken bacaklarım titriyordu. Annem için canımı veririm. Artık annemi hiç bırakmayacağım. Ben inanıyorum ve biliyorum ki annem beni bırakmadı. Anneme beni bıraktırdılar. Annesiz büyüyerek zor günler geçirdim. Arkadaşlarım yanımda annelerine sarılırken, içimi bir hüzün kaplıyordu. Boynu bükük oradan uzaklaşarak ağlıyordum. Artık anneme kavuştum ve ona sahip çıkacağım" diye konuştu.

EL ELE ŞAVŞAT'I GEZDİLER

Birbirlerine kavuşan anne ve oğlu Şavşat ilçesinde de gezintiye çıktı. Anne ve oğlunun kavuşmasına tanıklık eden esnaf Recep Temur, yaşananlara sevinip, duygulandıklarını dile getirdi. Temur, "Bu duygular anlatılmaz yaşanır. Bir tarafta anne, bir taraf da evlat hasreti. İkisi bir araya gelince katlanıp önce gözyaşı, daha sonra hüzün oluyor. Sonra da bu hüzün yerini duygulu gülümsemelere bırakıyor" diyerek kavuşmanın kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.