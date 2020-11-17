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380 metre kablo çalan hırsızlar trafik kazasında yakalandı

17.11.2020 23:00 | Son Güncelleme:
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380 metre kablo çalan hırsızlar trafik kazasında yakalandı

Kahramanmaraş’ta 380 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan iki kişi trafik kazasında yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi’nde 46 AR 959 plakalı araç ile 27 AAK 636 plakalı aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta 380 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan iki kişi trafik kazasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi’nde 46 AR 959 plakalı araç ile 27 AAK 636 plakalı aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine Kavlaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri kazaya karışan 27 AAK 636 plakalı aracın bagaj içinde rulo halinde haberleşme ve enerji nakil kabloları olduğunu tespit etti. Kabloların hırsızlık ürünü olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, kazaya karışan Yusuf G.’nin Andırın ilçesi Arıklar Mahallesi ile Gökçeli Mahallesi arasında yaklaşık 380 metre haberleşme ve elektrik nakil kablosunu kesmek sureti ile çaldığını tespit etti.
Olayın şüphelileri Mehmet A. (31) ile Yusuf G. (33) gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

380 metre kablo çalan hırsızlar trafik kazasında yakalandı

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