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380 yabancı karantina altına alındı!

24.02.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, koronavirüsü salgınına karşı önlemler kapsamında ülkedeki 380 yabancı ülke vatandaşını karantina altına aldı.

380 yabancı karantina altına alındı!

Yonhap haber ajansı, Kore Merkezi Yayın Kuruluşu'na dayandırdığı haberinde yabancıların çoğunun Pyongyang'da görevli diplomatlar olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 200 yabancı, son 30 gündür kaldıkları yerden çıkmıyordu, sürenin sona yaklaşmasıyla karantina uzaltıldı.

Kuzey Kore'de Covid-19 (koronavirüs) tanısı konulan bir vaka henüz yaşanmadı.

Yeni karantina süresinin ne olacağı bilinmiyor.

Güney Kore'de 7 kişi koronavirüs nedeniyle öldü, virüs 763 kişiye bulaştı. Güney Kore'de 11 ordu mensubunda koronavirüs görülmesinden sonra yaklaşık 7 bin asker de karantina altına alınmıştı.

Kuzey Kore'de henüz teyit edilen bir koronavirüs vakası yok ama Çin'in sınır komşusu olmasından dolayı virüsün ülkeye yayılabileceği kaygısı var.

Ülkeye giren tüm yabancı ülke vatandaşları zorunlu 30 günlük karantinaya alınıyor.

Kuzey Kore'de çok fazla yabancı ülke vatandaşı yok, bir uzmana göre Batılıların sayısı 200 civarında.

MARATON İPTAL EDİLDİ

Kuzey Koreli yetkililer, genelde tüm dünyadan katılım olan Pyongyang maratonunu iptal etti.

Kuzey Kore resmi medyası, Çin'e komşu Kuzey Pyongan vilayetinde yaklaşık 3 bin kişinin koronavirüs şüphesiyle takibe alındığını duyurdu.

Çin dışında koronavirüs vakasının en fazla olduğu yer Güney Kore. Özellikle son günlerde salgının ülkede hızla yayıldığı görüldü.

Orduda sekiz yeni vaka tespit edildi.

Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs 29 ülkeye yayıldı.

Avrupa'da en fazla koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke 152 vakayla İtalya oldu. İtalya'nın kuzeyindeki Lombardia ve Veneto'da yaklaşık 50 bin kişi iki haftalık karantinaya alındı.

İtalya'da en az üç kişi de virüs nedeniyle öldü.

İran'da da 43 koronavirüs vakası tespit edildi, virüsten kaynaklı ölümlerin sayısının da 8 olduğu bildirildi.

Türkiye'nin yanı sıra, Irak, Pakistan ve Ermenistan da İran'la sınırları kapattı. Afganistan karadan ve havadan İran'da seyahatleri askıya aldı.

Çin'de 2500'den fazla kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Ülkede 77.150 teyitli vaka görüldü.

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