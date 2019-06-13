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383 Kıbrıs gazisine madalya ve beraatları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

ADANA’da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 383 gaziye, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Tevcihi Töreni' ile madalya ve beratları verildi.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 383 gaziye, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Tevcihi Töreni' ile madalya ve beratları verildi. Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi Başkanı Coşkun Abader’in yanı sıra çok sayıda gazi ve yakınları katıldı. Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, gazilerin hatıralarının hiçbir zaman unutulmayacağını gösteren ve manevi değeri yüksek olan bu berat ve madalyaların önemli nişanlar olduğunu söyledi. Gelinen noktada şehit ve gazilerin büyük payı olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, “Kahraman gazilerimizin, ölümü göze alarak verdikleri mücadelenin en güçlü delilidir. Bu madalyalar ve beratlar, sizlerin ardınızdan gelenlere bırakacağınız en kutlu mirastır. Devletimiz tüm kurumlarıyla Kıbrıs davasının takipçisidir. Kıbrıslı soydaşlarımızın hukukunun korunması noktasında, tüm imkanlarıyla diplomasi sahasının en önemli aktörü konumundadır. O dönem Kıbrıs'a en çok asker gönderen illerimizin başında gelen Adana; vatan, millet, devlet ve bayrak söz konusu olduğunda, gerisini teferruat olarak görenlerin diyarıdır” diye konuştu. KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ise Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinde 45 yıl geçtiğini ve orada mücadele eden şehit ve gazilerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu: "Kıbrıslı Rumlar ve uluslararası toplumlun her alanda uyguladığı ambargolara rağmen laik ve çağdaş kurumlarıyla kökleşen bir hukuk devleti olan cumhuriyetimiz, anavatanımız Türkiye'nin maddi ve manevi desteğiyle gelişmeye ve güçlenmeye devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız." Tören sonunda gazilere Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu tarafından madalya ve beratları verildi.

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