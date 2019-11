38’inci İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı

“Hem maddi hem manevi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi istiyoruz”

Kütüphanecilik alanında faklı çalışmaların hayata geçirildiğini de kaydeden Bakan Ersoy, "Ülkemizin ilk müstakil bebek kütüphanesini Tokat’ta, ilk havalimanı kütüphanesini İstanbul’da, ilk fen kütüphanesini ise Konya’da hizmete açtık. Okumak bilgi ve hayal gücünün yuvası olan insan zihni için vazgeçilmez bir ihtiyaç onu sağlıklı ve canlı tutmak için bir gerekliliktir. Kitaplar ise bu ihtiyaç ve gerekliliğin şifası ve çözümüdür. Başta çocuklarımız gençlerimiz olmak üzere hepimizin okumaya daha çok vakit ayırmamız kitaplar için hayatımıza daha fazla zaman ayırmamızın gerekliliği açıktır. Temennim odur ki yarını beklemeden başlayalım. Son olarak 2022 UNESCO İstanbul kitap başkentini biz hem kültür açısından hem bakanlık açısından çok doğru proje olarak görüyoruz. Hem maddi hem manevi hem de operasyonel olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Her elimizden gelen desteği paylaşarak 2022 hedeflerinize ulaşmanız için gayret edeceğiz şimdiden bu projenizden dolayı sizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Bakan Ersoy ve Vali Yerlikaya, stantları dolaşarak vatandaşlarla ile selamlaştı.