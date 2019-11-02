38’inci İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı

38’inci İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın açılışı gerçekleştirilirken programda, İstanbul’un 2022 yılında UNESCO Kitap Başkenti, olmaya talip olduğu açıklandı. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 hedefi doğrultusunda bakanlık olarak tüm desteklerin verileceğini söyledi.

TÜYAP’ta bu yıl 38’incisi İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı. 2 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Fuara çok sayıda yayını evi ve yazar okuyucuları ile bulaşacak. Fuarın açılışına, Kültür ve Turizm Fuarı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmalarından birisini yapan Vali Yerlikaya, programda emeği geçenlerin ve katılan yazarlara teşekkürlerini ileterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünü biz söylemekten hep iftihar duyuyoruz. İstanbul için ’Medeniyet’in özeti’ biz İstanbul’umuzu medeniyetimizin cümle kapısı olarak görüyoruz. Çağ açıp çağ kapatan ecdadımızın 470 yıl başkentliğini yapan bu Aziz İstanbul. İstanbul kitabın, sanatın, bilimin, üretimin başkenti, ortak aklın, sevginin, aklın başkenti, İstanbul inanç özgürlüğünün yüzyıllardır ifadesini bulduğu bir başkenttir. Pek çok ruhani liderler ile onların cemaatleri ile bu kadim millet en güzel şekilde İstanbul’u yaşıyor telaffuz ediyor. Kitap ve kitap okuma ile ilgili ne kadar mükemmel güzel cümle yarışı kursak yeridir. Kitap bizim medeniyetimizin nesiller boyunca aktarıldığı en önemli arkadaşıdır. Bugün az önce yayıncılar birliği başkanımızın güzel bir önerisi oldu 2022 ile ilgili. Büyükşehir Başkanımız biz varız dedi. Biz İstanbul şehri olarak valisi, büyükşehri, 39 ilçe belediye başkanları, bütün STK’larımz ile beraber 2022’ye talibiz ve bunu alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Bakan Ersoy, kürsüde yaptığı konuşmasında, kitapta KDV oranlarının sıfırlandığını hatırlatarak, “Bu gelişmelerin yayıncılık sektöründe memnuniyet ile karşılanması ve sektöre canlılık katması bizleri mutlu etmektedir. Kıymetli misafirler hem ülkemizin kültürel katkılarına katkıda bulunması hem de yayıncılık sektörünün daha da canlanması için okuma kültürünün gelişmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yakında resmi açılması planlanan kütüphane ve sayın Cumhurbaşkanımızın kitaba ve kütüphaneye bakışı bizim için önemli bir yol gösterici olmaktadır. Bu örnekten hareket ile İstanbul’a Eyüp’te ülkemizin en büyük kütüphanelerinden birisini kazandırıyoruz. Rami Kışlası’nı restorasyon ve renovasyonu tamamlayıp gerekli projelendirmeyi yaparak ecdadımızın emaneti olarak bu muhteşem yapıyı bir kütüphane kompleksi olarak hizmete alacağız. Rami kütüphanesi birçok farklı kütüphane türünü içinde barındıran bir kütüphaneler kütüphanesi olarak planlanmaktadır” diye konuştu.