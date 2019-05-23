38’inci Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'na yoğun ilgi

İSTANBUL, (DHA)-Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldı. Fuara vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

TDV tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldı. 31 Mayıs’a kadar sürecek olan fuarın açılışını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptı. Erbaş, günlük 10 bin ziyaretçi hedeflediklerini belirtti. Açılışa, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, yazarlar ve çok sayıda kitapsever katıldı. Sultanahmet Meydanı ve Çamlıca Camii iç avlusunda açılan fuarda 250’ye yakın seçkin yayınevi yer alıyor.

(FOTOĞRAFLI)



